Tres proyectos de ley podrían cambiar la vida de los animales en el país

09/07/2018 -

El camino iniciado en 2012 con el pedido de prohibición de las carreras de perros en Argentina, que finalmente se logró a fines de 2016, tomó un nuevo impulso tras la muerte del perrito Chocolate y la sentencia de Germán Gómez, encontrado culpable de depellejarlo vivo y ocasionar las heridas que le provocaron la muerte. Este caso afectó a la sociedad y la indignación al saber que Gómez fue sentenciado solamente a un año de prisión fue unánime. Lo que pocos sabían es que esa es la pena máxima que rige para quien haga víctima de crueldad a un animal. Las preguntas fueron a los gritos: ¿Cuándo se aumentarán las penas? ¿Cuándo habrá más leyes a favor de los animales?. Más de 127 años no fueron suficientes para que esa prohibición llegase al país. Por ello, la senadora Magdalena Odarda, impulsora de la ley contra las carreras de perros en la Cámara Alta, puso en debate un proyecto de ley que sigue la misma finalidad que perseguía Albarracín. "¡No podemos tolerar más crueldad y sufrimiento para el divertimento!", dice Odarda y explica: "De aprobarse esta ley podremos extender la prohibición a todo el territorio nacional. Debemos dejar en claro desde el Estado que no se puede tolerar ningún acto de crueldad animal". Además, destacó que su propuesta prohíbe la utilización de animales en espectáculos circenses y establece penas de hasta 4 años de prisión para quienes los organicen. "De aprobarse esta ley, podremos extender la prohibición a circos con animales que ya existen en varias provincias, como Río Negro, pero no todas. El Estado nacional tiene que dejar en claro que no puede tolerar ningún acto de crueldad con los animales", finalizó. El pasado jueves 28 de junio a las 10:30 se realizó la presentación de los 13 proyectos que serán puestos en consideración para dar letra a una única propuesta para reformar la añeja norma (de 1954) que da protección a algunas especies. En el encuentro, que se extendió unas 4 horas, se escucharon a más de una treintena de oradores y hubo un reducido número de grupos proteccionistas y animalistas. En tanto sumaron el aporte de especialistas en Derecho y las opiniones de médicos en Veterinaria y Neurología. A ellos se sumaron figuras de la tevé y del espectáculo.