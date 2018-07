Fotos Vidal conserva mejor imagen que Macri y Lavagna escala posiciones entre los principales opositores

-

La imagen de las principales figuras políticas del oficialismo, registran un desgaste en la aceptación de la gente, según el trabajo de la consultora Dalesio Irol y del analista Sergio Berenzstein. "Cae la imagen de las principales figuras políticas en el último mes. De todas maneras, los dirigentes de Cambiemos (encabezados por Vidal, Carrió y Macri) conservan una distancia significativa sobre los opositores", señala el diagnóstico de la consultora. Agregaron que "la caída de la imagen de los principales dirigentes del oficialismo se contrapone con el crecimiento de un dirigente opositor con experiencia en el manejo de crisis, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien encabeza la lista de imagen positiva con un 55%". Puntualizaron además que "María Eugenia Vidal no sufre el desgaste de la gestión y aún registra un 53% de adhesión, cuatro puntos menos que el mes previo, pero 12 más que lo que posee el Presidente". En opinión de los analistas, "vamos hacia una elección en la que lo económico va a ser prioridad, mucho más que la seguridad y otros aspectos como la transparencia. Lo cual explica el por qué de la cifra de Roberto Lavagna". Indicaron además que "la ausencia de una alternativa parece no ser suficiente barrera de contención como para asegurar una reelección de Mauricio Macri". De acuerdo con esta medición, Mauricio Macri conserva un 41% de imagen positiva, aunque en descenso. La gobernadora Vidal, sin embargo, tiene una adhesión del 53%, muy superior a la de su jefe político, el presidente Macri. Asimismo, la diputada Elisa Carrió, también muestra números en descenso en su imágen positiva, con un 44%, pero deslizándose hacia abajo. La imagen de Roberto Lavagna, creció desde un 47% en febrero hasta el 55% de imágen positiva registrada el mes pasado. De esos 8 puntos que avanzó en su imágen positiva, 6 de ellos se anotaron entre abril y junio, justo cuando comenzó la crisis cambiaria. Por otra parte, en las diferentes encuestas, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner aparece con un 30% de apoyo y con una imágen negativa del 64%. Solo la consultora de Córdoba, destaca que la imagen positiva de la ex presidenta se ubica en torno a un 48% de aprobación.