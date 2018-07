Fotos Eduardo Maidana volvió y entró en la historia

09/07/2018 -

Hizo historia y lo festejó con su gente. Después de tres años sin competir, se volvió a subir a un auto de Top Race, aprovechó su chance en el tramo decisivo de carrera y se convirtió en el primer piloto nacido en Santiago del Estero en ganar la final de una categoría nacional de pista en el autódromo de Las Termas de Río Hondo. Eduardo Maidana se dio un gustazo al ganar la final del Top Race Junior ayer, en una competencia emocionante. Se subió a lo más alto del podio y relegó a Santiago Piovano y Marcos Brugues, al segundo y tercer lugar. Al final de la prueba, el capitalino dialogó con EL LIBERAL y destacó: "Se dio una carrera muy linda. Pude aprovechar que los chicos de adelante se venían peleando por la primera posición y pude meterme para quedar adelante. Fui con una estrategia definida, buscando plantear los sobrepasos de uno en uno. Aproveché un toque que tuvieron Piovano y Morillo al final de la recta para meter el auto. En la curva cajón pude terminar la maniobra que me permitió quedar adelante". "No pensaba que podía ganar. Sabía que podía andar bien, pese a que hace tres años que no me subía a un auto, cuando estaba en actividad giraba muchísimo aquí. A este autódromo lo conozco bastante, como a estos autos. Pensé que me podía llegar a costar adaptarme a la goma. pero no fue así. Me tenía confianza y además, pude aprovechar circunstancias de carrera para quedar adelante y poder ganar", destacó Maidana, tras la final ganada en Las Termas. A su vez, el capitalino aseguró: "La verdad que me voy muy feliz. Hace mucho que no me subía a un auto de carrera y ganar, ante mi gente y en mi provincia, es más que especial. Es hermoso". Eduardo Maidana recibió la invitación del SDE Competición para ser parte de esta doble fecha en Las Termas de Río Hondo y sorprendió con su triunfo. "Acepté esta invitación y lo aproveché. Por ahora quiero disfrutar de este triunfo. Veremos qué pasa más adelante. La verdad que no sé, pero hoy sólo quiero festejar esto. Veremos qué pasa el lunes, ja", cerró.