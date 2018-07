"Le doy gracias a mi viejo que me da la posibilidad de hacer este deporte"

09/07/2018 -

El santafesino Tomás González, ganador de la séptima fecha del Top Race Series ayer en Las Termas de Río Hondo, aseguró que vive un sueño por haber conseguido este éxito y agradeció el apoyo de su familia y equipo para conseguirlo

‘Se lo debo al equipo de Claudio Pfening que me entregó un auto que no había con qué darle y a mi viejo que me da la posibilidad de hacer este deporte que los dos disfrutamos. Ellos se merecen el primer puesto. Fue un fin de semana soñado. Nos asentamos bien en Termas y fue por el gran auto que me dieron’, aseguró.

‘Me voy feliz de aquí. Es increíble haber ganado’, aseguró el chico de la ciudad de Esperanza.

Cabe recordar que cuarto terminó Stefano Di Palma con el Mercedes Benz del DM Team, quinto Franco De Benedictis con el Ford del Forcam ABH Sport y sexto Gastón Crusitta con el Chevrolet Cruze del SDE Competición recuperándose para sumar y mantener la cima del torneo. Facundo Santos, Martin Ferreyra Dean, José Manuel Sapag y Peter Olaz cerraron el ‘top-ten’.

Posiciones

El campeonato del Top Race Series terminada la 6ª y 7ª fecha del año quedó en las principales posiciones de la siguiente manera:

1º Gastón Crusitta 109 puntos, 2º Gonzalo Perlo 97, 3º Gastón Pacioni 89, 4º Tomás González 54, 5º Stefano Di Palma 54, 6º Franco De Benedictis 53, 7º Fabián Flaqué 52, 8º Martin Coulleri 40, 9º Marcos Urtubey 39 y 10º José Manuel Sapag 30.

La próxima fecha será la 8ª de la temporada 2018 el 26 de agosto en el Autódromo de Salta.