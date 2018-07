Fotos El "Gato" Crusitta se mantiene arriba, pese a un regular fin de semana

09/07/2018 -

Gastón Crusitta, piloto del SDE Competición, debió reponerse a dos toques que lo relegaron, el último debiendo esquivar un incidente, ambas le frustraron buenas remontadas, cuando tras largar noveno había llegado a los primeros cinco puestos. Finalmente, arribó sexto y se mantiene como puntero del campeonato. ‘Fue un fin de semana complicado, no tuvimos una sola a favor, todas en contra. Desde el primer toque que me relega cuando ya estaba entre los primeros cinco, después quedo de nuevo en el fondo, luego evitar un trompo me hace volver a perder terreno, eso deja una sensación difícil. A veces hay suerte, no sólo es correr’, confesó el ‘Gato’. Ferreyra Dean, también del SDE Competición, produjo su mejor resultado en el Top Race Series con un octavo puesto que abre la segunda mitad de año con buenas expectativas tras una rápida adaptación en el primer semestre.