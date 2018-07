Pedemonte y Milet fueron distinguidos por la subcomisión de rugby

Fotos GESTO La dirigencia del rugby de Santiago Lawn Tennis reconoció la labor de sus jugadores que estuvieron con el seleccionado.

09/07/2018 -

Los jugadores del Santiago Lawn Tennis Club, Bautista Pedemonte y Agustín Milet, quienes jugaron para Los Pumitas M19 y fueron 5º en el Mundial 2018, recibieron una plaqueta por parte de la subcomisión de rugby previo al duelo con Old Lions.

Al término de partido, Baustista Pedemonte le dijo a EL LIBERAL que no era lo que se esperaba del partido con Old Lions. "No salió lo que se planificó y por ahí no supimos resolver situaciones bajo presión. La idea es a partir del martes, en el regreso al trabajo, hacer borrón y cuenta nueva para mejorar y para que aparezcan los buenos resultados", dijo.

Sobre la salida de Gonzalo Leguizamón, Pedemonte dijo que es una mezcla de tristeza y alegría. "Es la despedida de un referente del club, quien deja una marca grande. Le deseo lo mejor para él", indicó.

De su actuación con Los Pumitas dijo que lo dejó conforme, y que él está enfocado a seguir trabajando con humildad ahora para el club.