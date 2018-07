Fotos DECISIÓN Leguizamón se alejó de las canchas como jugador, pero estará ahora desde otra función.

El tercera línea de Lawn Tennis, y ex Pumita, Gonzalo Leguizamón jugó ayer su último partido oficial con su club, ya que decidió retirarse del rectángulo de juego. EL LIBERAL tuvo un mano a mano con el jugador quien confesó que se cumplió un ciclo y que ahora su prioridad es su familia.

"Dejo de jugar, pero la idea es sumar desde otro lado. En realidad vengo con un par de lesiones que no me dejaban entrenarme como corresponde en este nivel que es duro, y uno sabe que cuando pasan los años tenés que trabajar más, y bueno no podía hacerlo. No me sentía cómodo, entonces decidí no seguir más, pero igual voy a estar en mi casa siempre", dijo. Luego, Gonzalo Leguizamón, quien recibió una camiseta enmarcada por parte de la subcomisión de rugby de la mano de su titular Adrián Alvarado, dijo que no fue difícil tomar la decisión. Leguizamón recordó que empezó a jugar a los 5 años de la mano de su padre y tíos. "El rugby me dio muchas cosas. Me permitió conocer el mundo jugando con los Pumitas, hice muchos amigos, hasta viví como profesional. Tengo miles de anécdotas y amigos. Cuando estuvo en el SIC ahí me hicieron dar cuentas de muchas cosas. Y bueno lo que me tocó fue jugar con mi viejo y mi hermano juntos", recordó. Gonzalo dejó un cariño para el club por el regalo y para sus compañeros por el apoyo.