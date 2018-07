Old Lions fue contundente con su juego

Fotos FESTEJO Terminó el duelo y los jugadores se mezclaron con los simpatizantes para celebrar eufóricos el triunfo ante su eterno rival.

09/07/2018 -

Old Lions se dio el gusto de festejar en el parque Aguirre tras jugar un gran clásico y superar claramente a Santiago Lawn Tennis por 45 a 23 por la tercera fecha del Torneo Regional del NOA, sumando además un punto bonus fundamental en su objetivo de meterse entre los cinco primeros de la Zona B del certamen.

El choque fue especial no sólo por ser el clásico del rugby local sino porque fue también la despedida de las canchas del tercera línea de Lawn Tennis, Gonzalo Leguizamón.

De principio a fin, el León fue claro dominador del encuentro y casi nunca su victoria estuvo en peligro, más allá de la voluntad que mostró el local, que aún cuando la historia ya era irreversible, intentó seguir yendo para adelante. No había llegado a los 10 minutos el clásico cuando Old Lions ya estaba arriba 12 a 0 gracias a dos tries del cordobés Aníbal Panceyra, la gran figura de la tarde, ante un Lawn Tennis que se vio sorprendido por el notable arranque de la visita. Sin embargo, la historia pareció empezar a cambiar tras un notable arranque de Juampi Mirolo para apoyar el primer try de Lawn y un posterior penal de Augusto Mirolo, que dejó las cosas 12 a 8 y con el local gozando de sus mejores minutos del juego.

El partido tuvo 10 o 15 minutos de mucha paridad, pero en los 10 finales de la primera mitad, otra vez los forwards de Old Lions fueron protagonistas absolutos y forzaron dos try penal que terminaron dejando a la visita 29 a 11 arriba en el parcial.

Un try clave

Si alguna esperanza albergaba Lawn Tennis de torcer la historia, el try de Facundo Leiva a poco de iniciado el complemento empezó a sepultarlas, ya que la diferencia se hizo importante y Old Lions aparecía sólido y confiado.

Una corajeada de Augusto Mirolo despertó al local (18/34) con media hora de partido por delante, pero la visita siguió dominando a voluntad con sus forwards y sacó más diferencias con penales de Ibarra y Villalba. Para coronar la tarde, Agustín Ramos apoyó el sexto try del León, que aseguraba el punto bonus y desató la algarabía de la numerosa parcialidad visitante ,Olivera marcó el ultimo try del local, que vio un gran juego de su equipo y se ilusiona por la solidez y contundencia exhibidas.