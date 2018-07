"Traté de no pensar contra quiénes corría"

09/07/2018 -

El piloto Diego Ciantini fue ayer segundo y tras la competencia, se mostró muy feliz por este podio en el Top Race V6, pero aún más por los pilotos con los que se subió al mismo: Altuna y Rossi.

‘Me voy feliz por todo lo que nos pasó este fin de semana. La parte más difícil de la carrera fue la psicológica, ya que traté de no pensar contra quiénes estaba corriendo. Soy hincha del automovilismo y fanático de los pilotos con los que hoy me toca correr’, reconoció Ciantini.

‘Rossi me corrió fuerte desde atrás. Me puso presión y traté de no cometer errores. Busqué pasarlo a Mariano (Altuna) y complicarlo, pero no lo conseguí. Había que arriesgar demasiado. Después busqué un error de él, pero tampoco lo conseguí’, agregó el hombre de Mercedes Benz.