"Ganar aquí es especial, nos sentimos locales"

Fotos CELEBRACIÓN. Mariano Altuna se sacó las ganas en Las Termas y lo festejó con su equipo, el SDE Competición.

09/07/2018 -

Mariano Altuna, hombre fuerte del SDE Competición, se tomó revancha en Las Termas de Río Hondo, donde cosechó ayer su primera alegría del año. Después de la final ganada en el Top Race V6, el oriundo de Lobería confesó que fue especial haber celebrado en esta provincia, donde está asentado su equipo.

‘Es especial haber ganado y más aún acá en Termas, donde nos sentimos locales. Eso nos da mucha felicidad’, destacó el ‘Monito’, en diálogo con EL LIBERAL.

‘Diego (Ciantini) y Matías (Rossi) hicieron una gran carrera. Diego me corrió de atrás toda la competencia y no me dio respiro. Quiero también felicitar a los chicos del Top Race Series, que corrieron una final que sin dudas debe haber sido difícil para ellos ya que compitieron con una categoría superior. Mi equipo en esto tiene mucho que ver. Teníamos un gran auto para ganar el sábado, pero por un error involuntario quedé fuera de carrera. Ganar es importante’, agregó Altuna.

Seguidamente, el bonaerense habló sobre sus chances de pelear el campeonato y se mostró ilusionado, aunque hoy siga pareciendo un objetivo complicado.

‘Tenemos una chance mínima de pelear el campeonato pero estamos a la expectativa y dando pelea aún’. Cuando entramos a boxes hicimos una gran parada. Logramos salir un poco más adelante que Diego. De ahí en más hubo que concentrarse, mantener la punta y no errar. Sabíamos que si no sucedía ningún inconveniente, iba a ser difícil que perdamos la carrera’.

Al respecto, Altuna declaró:

‘Estoy más que feliz y la revancha fue más que excelente y lo lindo que fue de manera inmediata ya que el sábado se nos escapó por un error y supimos recuperarnos de manera rápida y el domingo logramos ganar una linda carrera. Sirve para el equipo, este triunfo vale para poder seguir peleando".

Estrategia

Por último, Altuna puntualizó: "Se planificó de la manera que lo hicimos a la estrategia que elegimos antes de largar. Sabíamos que debía hacerla bien para no perder la punta ya que era el momento más importante de la competencia’, cerró el ‘Monito’, gran ganador de la jornada dominguera en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo.