Revelan pagos de "Corcho" Rodríguez a la empresa Odebrecht

Fotos FUERTES SOSPECHAS. El pago de una comisión ilícita fue al entonces número uno de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho.

09/07/2018 -

La sociedad que Jorge "Corcho" Rodríguez controló durante años en Uruguay transfirió U$S 230.000 a una cuenta en Montevideo abierta a nombre del número uno de Odebrecht en la Argentina. Y le giró esos fondos durante el período en que se pagaron sobornos al entorno del ministro Julio de Vido , según surge de un informe de la unidad antilavado uruguaya, y que publicó el diario La Nación.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) reportó el hallazgo a las autoridades judiciales del fuero contra el Crimen Organizado de su país, que a su vez se lo comunicaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Federico Delgado, quienes instruyen una de las investigaciones sobre Odebrecht en la Argentina.

La sospecha de los investigadores argentinos es que ese pago desde una cuenta de Sabrimol Trading SA en el Banco Itaú de Montevideo podría configurar un "retorno del retorno".

Es decir, el pago de una comisión ilícita al entonces número uno de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, por gestionar las ‘propinas’ de la constructora brasileña.

Ese eventual ‘retorno del retorno’ no resultaría novedoso en el Lava Jato, donde se las conoce como ‘propinas da propinas’. Los fiscales brasileños registran otros casos de exejecutivos de Odebrecht y de otras constructoras que se quedaron con parte del dinero negro, una práctica que también se investiga en algunas pesquisas argentinas. Entre ellas, en el presunto pago de un soborno desde el gobierno de Formosa al entonces ministro de Economía, Amado Boudou , a través de la firma The Old Fund, en 2010.