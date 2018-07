"Estamos necesitando mucho coraje y valentía para decir sí a la vida y no matar al indefenso"

Fotos CONCURRENCIA. La Catedral estuvo llena durante la celebración.

09/07/2018 -

Ante una Catedral Basílica colmada, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, presidió la Misa por la Vida, en presencia de la Madre y Patrona de la Argentina, Nuestra Señora de Luján. La celebración fue concelebrada por los sacerdotes locales, y se realizó en en adhesión a la convocatoria de los obispos argentinos, quienes llamaron al Pueblo de Dios a unirse para pedir al Señor, la gracia de servir y cuidar de toda vida, en especial la del niño y niña por nacer, porque #ValeTodaVida.

Pancartas y pañuelos celeste en clara defensa de la vida, se vieron en la Catedral en la mañana de ayer, quienes muy emocionados se unieron en la oración para pedir por la vida de los indefensos.

Mensaje

Por su parte, Mons. Bokalic fue crítico y en su sentida homilía remarcó que "estamos necesitando coraje y valentía para decir sí a la vida y no matar al indefenso", refiriéndose al tratamiento de la Ley de Legalización del Aborto.

"Venimos a tus brazos, Madre Santa, los obispos junto con el pueblo de nuestra Patria, agobiados por tanta miseria y pobreza, por el abandono y la postergación de tantos hermanos, por la trata de personas, por la eutanasia encubierta en los enfermos ancianos privados de atención, por tantas nuevas formas de esclavitud. Ciertamente hay ciertas vocecitas que no se escuchan y son la de los pequeños, de los más débiles, de aquellos que no pueden decir una palabra y que nuestro Parlamento los ha condenado. Esas voces no han sido escuchadas. Pero así como queremos levantar la voz de los tantos indefensos, queremos estar muy cerca de esas mamás que les cuesta mucho asumir una vida nueva. Estamos para acompañar, para consagrar, para comprometernos en medio de tanta pobreza, de tantas injusticias y violaciones. Queremos acompañar, porque esa vida vale", reflexionó al obispo diocesano, ante las cientos de miradas que con los ojos llenos de lágrimas seguían la homilía.

Apoyo

Asimismo Bokalic destacó que nada es imposible cuando hay amor, y sobre todo, cuando hay vida.

"Queremos decir que cuando hay vida todo se puede solucionar, hay esperanza, pero cuando hay muerte, se termina todo. Cuando hay vida, hasta las cosas más difíciles pueden encontrar lucecitas y caminos nuevos", expresó.

La celebración contó con la participación del padre Mario Rolando Tenti y el rector del Seminario Mayor, padre Julián Cueva, entre otros.