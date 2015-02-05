CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Julio de 2018

10/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 – PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.35 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

13.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

 

CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.01 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES

08.29 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

10.05 EL TELE-GURÚ

12.21 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

14.13 PISANDO FIRME

16.10 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

18.19 SCOOBY-DOO

19.57 EL ILUSIONISTA

22.00 EL SOBREVIVIENTE

 

TCM

07.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.18 LA NIÑERA

09.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.33 LA NIÑERA

12.23 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

14.20 GREMLINS

16.19 SOY ESPÍA

18.03 ORO Y CENIZAS

19.58 ENEMIGO ÍNTIMO

22.00 EL RESCATE

 

TNT

06.00 LA REINA DEL BAILE 2

07.02 UN INSTANTE EN NUEVA YORK

08.35 EL KARATE KID. PARTE 3

10.36 RESCATE DEL METRO 123

12.27 OZ. EL PODEROSO

14.47 JACK Y JILL

16.25 MONSTERS, INC.

18.04 LA PROPUESTA

20.19 HOTEL TRANSYLVANIA

22.00 SON COMO NIÑOS

23.59 REPO MEN. LOS RECOLECTORES

01.52 AMERICAN PIE PRESE

 

SPACE

07.01 CHAMPS

08.33 EL HOMBRE DE ACERO

10.58 MUNDO ACUÁTICO

13.19 GUARDIANES DE ALTA MAR

15.44 MCFARLAND. SIN LÍMITES

18.07 D-TOX

19.51 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

21.59 TORMENTA DE FUEGO

23.54 LUCY

 

CINECANAL

10.02 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

11.42 EL PROFESOR CHIFLADO 2

13.37 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

15.25 MONSTER TRUCKS

17.15 EL DESCANSO

19.45 LA RED SOCIAL

22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

23.52 ACTIVIDADES CRIMINALES

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ONCE UPON A TIME

13.25 SIRENA

14.20 SIRENA

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA (LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y

TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.


COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA (AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE, NELSON MORENO E INVITADOS ESPECIALES.


CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI, DJ SELVA (DESDE ENCARNACIÓN, URUGUAY).


 TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO GRANDE”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

10/07 - 11/07 16:40 (Cast) 19:20

(Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

10/07 - 11/07 21:55 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO

(2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

10/07 - 11/07 22:20 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

10/07 - 11/07 17:00 (Cast) 19:30

(Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

10/07 - 11/07 22:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

10/07 - 11/07 17:40 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

10/07 - 11/07 17:20 (Cast) 20:00

(Cast)

TE ATRAPÉ (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

10/07 - 11/07 22:35 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

10/07 - 11/07 20:30 (Cast) 22:40

(Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

10/07 - 11/07 17:40 (Cast) 19:30

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

RE LOCA APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 23:00

ANT-MAN Y LA AVISPA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:00 - (solo

sábado, domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 17:40-

CASTELLANO 3D 20:20-

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 -

20:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAIDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - (solo

sábado, domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 20:00-

CASTELLANO 3D 22:40


 
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