CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Julio de 2018
Por El Liberal
10/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 – PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.35 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.01 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES
08.29 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
10.05 EL TELE-GURÚ
12.21 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
14.13 PISANDO FIRME
16.10 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
18.19 SCOOBY-DOO
19.57 EL ILUSIONISTA
22.00 EL SOBREVIVIENTE
TCM
07.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.18 LA NIÑERA
09.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.33 LA NIÑERA
12.23 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
14.20 GREMLINS
16.19 SOY ESPÍA
18.03 ORO Y CENIZAS
19.58 ENEMIGO ÍNTIMO
22.00 EL RESCATE
TNT
06.00 LA REINA DEL BAILE 2
07.02 UN INSTANTE EN NUEVA YORK
08.35 EL KARATE KID. PARTE 3
10.36 RESCATE DEL METRO 123
12.27 OZ. EL PODEROSO
14.47 JACK Y JILL
16.25 MONSTERS, INC.
18.04 LA PROPUESTA
20.19 HOTEL TRANSYLVANIA
22.00 SON COMO NIÑOS
23.59 REPO MEN. LOS RECOLECTORES
01.52 AMERICAN PIE PRESE
SPACE
07.01 CHAMPS
08.33 EL HOMBRE DE ACERO
10.58 MUNDO ACUÁTICO
13.19 GUARDIANES DE ALTA MAR
15.44 MCFARLAND. SIN LÍMITES
18.07 D-TOX
19.51 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
21.59 TORMENTA DE FUEGO
23.54 LUCY
CINECANAL
10.02 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
11.42 EL PROFESOR CHIFLADO 2
13.37 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
15.25 MONSTER TRUCKS
17.15 EL DESCANSO
19.45 LA RED SOCIAL
22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
23.52 ACTIVIDADES CRIMINALES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ONCE UPON A TIME
13.25 SIRENA
14.20 SIRENA
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA (LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y
TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA (AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE, NELSON MORENO E INVITADOS ESPECIALES.
CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI, DJ SELVA (DESDE ENCARNACIÓN, URUGUAY).
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
10/07 - 11/07 16:40 (Cast) 19:20
(Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
10/07 - 11/07 21:55 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO
(2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
10/07 - 11/07 22:20 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
10/07 - 11/07 17:00 (Cast) 19:30
(Subt)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
10/07 - 11/07 22:10 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
10/07 - 11/07 17:40 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
10/07 - 11/07 17:20 (Cast) 20:00
(Cast)
TE ATRAPÉ (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
10/07 - 11/07 22:35 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
10/07 - 11/07 20:30 (Cast) 22:40
(Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
10/07 - 11/07 17:40 (Cast) 19:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
RE LOCA APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 23:00
ANT-MAN Y LA AVISPA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:00 - (solo
sábado, domingo y lunes)
CASTELLANO 2D 17:40-
CASTELLANO 3D 20:20-
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 -
20:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAIDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:20 - (solo
sábado, domingo y lunes)
CASTELLANO 2D 20:00-
CASTELLANO 3D 22:40