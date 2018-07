Carrió, Iguacel y Fariña, en el pedido del fiscal para un juicio contra la ex president

Fotos JUSTICIA. El pedido lo realizó el fiscal del juicio Diego Luciani entre varias medidas de prueba que involucran a la expresidenta y Lázaro Báez.

10/07/2018 -

Un listado de 90 testigos entre los que figuran políticos, dirigentes partidarios, actuales funcionarios, valijeros y periodistas son parte de quienes podrían declarar en el juicio contra Cristina Kirchner que iniciará antes de fin de año y donde se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a beneficiar a Lázaro Báez con la obra pública.

El pedido lo realizó el fiscal del juicio Diego Luciani entre varias medidas de prueba.

El fiscal presentó una extensa lista de testigos encabezada por la dirigente Elisa Carrió, la ex diputada Margarita Stolbizer, el valijero Leonardo Fariña y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy. Además, en el listado se incluyó al ex director de Vialidad Nacional y actual ministro de Energía, Javier Iguacel, como a Sergio Brodsky titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Iguacel impulsó las denuncias por irregularidades en la obra pública contra el kirchnerismo cuando asumió en Vialidad.

La semana pasada la Oficina Anticorrupción -que es querellante en la causa- que dirige Laura Alonso también había presentado un listado con los posibles testigos. Entre ellos incluía también a los periodistas de Clarín Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, entre otros. El fiscal Luciani no los incluyó en su pedido de testigos. Ahora, será el Tribunal Oral Federal 2 el que defina y confeccione una lista definitiva con los testigos que declararán en el juicio contra la ex presidenta por la corrupción en la obra pública. Se estima que lo hará tras la feria judicial.

Las pruebas sobre rutas inconclusas, caminos en medio de la estepa santacruceña que no conducen a ningún lado y documentación con los ‘sobreprecios superiores al 65%", como señala la Justicia, es parte de lo que se expondrá durante el juicio contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti y Lázaro Báez, entre otros personajes.