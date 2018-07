"En el fondo sabía que no iba a estar en el Mundial"

Fotos PRESENTE. Ricardo Centurión se refirió a la chance que tuvo de ir a Rusia y también de River, el rival en la Copa Libertadores.

10/07/2018 -

Ricardo Centurión, en su versión reflexiva, habló ayer sobre su ausencia en el Mundial de Rusia y sobre el cruce entre Racing Club y River Plate por octavos de final de la Copa Libertadores.

"No me ilusioné porque en el fondo sabía que no iba a estar. Me duele por los seres queridos y la familia, que se ilusionan y compran cosas que no son", expresó el volante ofensivo de la Academia.

De todos modos, consideró que tras ‘un buen campeonato, en un buen nivel, lo merecía’.

‘Ojalá el día de mañana uno vuelva a tener ese nivel y tenga la chance de demostrarlo. Me deja contento que el pueblo argentino me haya pedido para que esté’, agradeció en una entrevista con TyC Sports.

Es que el jugador cree que podía meter su ‘cuota de rebeldía, que podía aportar eso, un desequilibrio, algo fuera de contexto’.

‘Miré todos los partidos hasta que lamentablemente quedamos eliminados. Sigo mirando toda la Copa del Mundo. Como todo argentino, muy triste el día de la eliminación, pero esto sigue. Es lamentable, porque teníamos un grupo de jugadores muy buenos a los que no se le pudo dar. Me pone triste porque son un grupo de jugadores que se merecían ganar algo’, lamentó Centurión, al finalizar el primer turno de entrenamientos de ayer.

Sobre River

Luego, se refirió al duelo copero frente a River, que tendrá su comienzo el próximo 9 de agosto en Avellaneda.

‘Son partidos que me gustan. River tiene un plantel de mucha calidad, de mucha jerarquía. Nosotros nos estamos armando bien. Va a ser un lindo partido, vamos a tener que hacer las cosas bien porque cualquier detalle, en la Libertadores, te deja afuera’, analizó.

Centurión cree que será clave ‘mentalizarse, trabajar duro, tratar de sacar lo mejor de cada uno y llegar con la chispa para jugar ese partido’.

‘Tenemos un entrenador y un cuerpo técnico que trabajan muy duro. Estamos con todos los sentidos y a la expectativa para llegar de la mejor manera’, concluyó el ex jugador de Boca Juniors.