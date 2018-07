Fotos ARRIBO El mandatario llegó a las 11 al aeropuerto de Tucumán.

10/07/2018 -

El primer mandatario llamó a trabajar juntos a diferentes sectores.

‘Es momento de trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir de las crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Es momento de hablar con la verdad, de decir las cosas como son’, expresó, y pidió el apoyo de empresarios.

‘Quiero pedir el aporte de los empresarios, porque el mundo ya nos ha expresado su apoyo. Es hora que los empresarios nos muestren un mayor apoyo. Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar, al contrario, ya no hay un Estado que aplasta, pone trabas, sino que les allana el camino para que puedan creer y aumentar su productividad, que no cambia las reglas de juego, ni aun en las tormentas, porque creemos que es fundamental que haya previsibilidad y apostar en grande a largo plazo’, se explayó.

Luego, tocó el turno de los sindicalistas y los movimientos sociales. ‘Saben del esfuerzo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para que este camino de transformación tenga los menores costos para todos’.

Por último, exhortó a los mandatarios provinciales a sancionar la ley de Presupuesto 2019. ‘Quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar para que tengamos un presupuesto del año que viene ordenado, así terminamos con el déficit fiscal’.