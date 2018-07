Fotos “Croacia no llegó de casualidad”

10/07/2018 -

El lateral de la selección inglesa Ashley Young aseguró que Croacia, su rival de mañana en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 en Moscú, es "un muy buen equipo" que no está en semifinales por casualidad, y que Luka Modric es "un jugador fantástico". "Croacia es un equipo muy bueno, no están en las semifinales por casualidad, tenemos que estar muy preparados para el partido contra ellos. Modric es un jugador fantástico pero ellos tienen un gran equipo. No nos podemos concentrar mucho en ellos sino en nosotros", dijo. El lateral del Manchester United, que ayer cumplió 33 años, recibió la felicitación de los periodistas y aseguró que los "Tres Leones" creen que queda 'mucho por llegar' para ellos en este Mundial y están ante 'una gran oportunidad' de ganar la Copa del Mundo por segunda vez en la historia de su país tras la edición de 1966. "Estamos en una buena posición para ganar", cerró.