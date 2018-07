Apresan a un policía que derribó a su ex cuando circulaba en una moto

Fotos MEDIDAS. El uniformado quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas disposiciones de la fiscal.

Un efectivo policial habría interceptado a su ex pareja y la derribó cuando viajaba como acompañante en una motocicleta. La mujer lo denunció por violencia de género y el funcionario se entregó al saber que sus pares lo buscaban por una orden de aprehensión en su contra.

Altas fuentes ligadas al caso confiaron que un cabo de Policía se presentó ante sus pares de la ciudad de Las Termas, después de que la fiscal de turno, Dra. Melisa Deroy, libró una orden de aprehensión en su contra.

El acusado habría protagonizado un grave incidente. Su ex pareja, una mujer de 34 años domiciliada en Villa Río Hondo, se presentó en la Comisaría para denunciarlo el último domingo por la tarde.

La mujer relató que mantuvo una relación de 11 años con el acusado, cabo de Policía que presta servicio en el Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6, fruto de la cual tuvo cuatro hijos. Siguiendo con su denuncia, la mujer especificó que el 1 del corriente tomó la decisión de separarse del uniformado, ya que había sido víctima de varios hechos de violencia física y verbal por parte del acusado. La damnificada continuó su relato manifestando que el último domingo alrededor de las 16, se trasladaba con su compañera de trabajo en una motocicleta por calle Buenos Aires de la ciudad termal, cuando fue alcanzada por su ex que se movilizaba en otra motocicleta.

El acusado le habría manifestado: "No te vas a burlar de mí, entregame el celular... No te voy a entregar a los chicos". No conforme con ello, se le aproximó y la tomó de la campera, provocando que cayera al pavimento y sufriera lesiones de consideración.

Tras la caída, circunstanciales testigos intentaron auxiliarla, situación que aprovechó el policía para darse a la fuga.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Melisa Deroy, la cual ordenó la aprehensión del agresor. La Policía inició la búsqueda del acusado, y enterado de esa situación, el funcionario policial decidió entregarse, por lo que quedó alojado en la Departamental Nº 6.