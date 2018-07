La CGT buscará renovarse o mantener autoridades

10/07/2018 -

Este jueves 12 el consejo directivo de la CGT tendrá una reunión, después del contundente paro del 25 de junio.

Todo ira camino hacia el rearmado interno, y la discusión sigue abierta pero los bandos por darle continuidad o no al triunvirato variaron mucho respecto de quienes quieren una cosa y quienes la otra.

Este jueves sus dirigentes plantearán avanzar con el rearmado del consejo directivo. Si no, buscarán consensos para la acefalía, es decir que 18 consejeros renuncien. De no lograrlo, Antonio Caló, jefe de la UOM, marcó el camino: "Si la CGT no convoca a elecciones para renovar autoridades, los gremios nos vamos a convocar y a elegir un representante trabajador que esté a la altura de las circunstancias". Todo esto se conocerá en una semana decisiva para el futuro de la CGT.