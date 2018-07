Impotencia y desazón entre los vecinos y familiares del pequeño

-

La tragedia del barrio España dejo conmovida a esa comunidad, principalmente a aquellos vecinos que fueron los primeros en acercarse al lugar a combatir el incendio. Jonathan Ledesma vive a media cuadra del lugar y aún invadido por la impotencia, señaló a EL LIBERAL que se enteraron del fuego alrededor de las 2 de la madrugada. Al llegar rápidamente intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada y las ventanas tenían rejas. "La chica vive al costado de sus padres, pero nosotros llegamos y aparentemente ellos dormían, nosotros demoramos como 40 minutos intentando romper puertas y ventanas, sacamos algunas cosas pero no vimos si estaba el bebé, después lo encontraron tirado debajo de unas cosas, ropas, muebles", recordó. Finalmente el joven cerró: "Tenemos una tristeza de no poder hacer nada y mucha bronca". Por otra parte, Alberto Sosa, tío del niño manifestó: "Yo estaba durmiendo cuando alrededor de las 3 de la madrugada mi hermana Marta vino y me levantó a los gritos, me decía ‘Thiago, Thiago’ y yo no entendía nada, me levanté y ahí me dijo que la casa de mi hermana se prendía fuego, ahí rápidamente tomé una manguera y vine corriendo, pero no se podía hacer nada, estaba todo prendido fuego. Estoy impactado me deprimió saber que no se podía hacer nada, peor al saber que mi sobrino fue encontrado quemado, estoy impactado", finalizó.