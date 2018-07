Quimsa perdió y jugará en cuartos con Rocamora

Fotos DERROTA. Quimsa buscó el triunfo en los minutos finales, pero Obras aguantó y festejó en el Ciudad.

La Asociación Atlética Quimsa perdió anoche ante Obras Sanitarias por 57 a 54, en el juego por la decimocuarta y última fecha de la Fase Regular de la Liga Nacional Femenina. De esta manera, finalizó tercero y jugará en cuartos de final con Tomás Rocamora.

El primer cuarto fue cerrado con ambos equipos erráticos. En la fusión Adijat Adams con sus ataques vencía a la defensa aurinegra, (sumaba 8 puntos en los primeros 10 minutos). Obras sacaba una mínima ventaja y ganaba 14 a 12.

El segundo cuarto fue intenso y de ida y vuelta, la visita estuvo más cómoda y pudo imponer su juego, sumado al buen momento de Johanna Puchetti. Quimsa se iba a los vestuarios cayendo 34 a 24.

En la segunda parte Obras mantuvo la intensidad y plantó una fuerte defensa.

Cuando promediaban 5 minutos Quimsa reaccionó y se puso a cinco puntos, pero minutos después la visita volvió a dominar el juego para terminar el cuarto 47 a 35.

Quimsa lo jugó con el corazón y mejorando en defensa.

En los minutos finales puso en aprietos a Obras y se puso a tres puntos pero el esfuerzo quedó en vano y llegó el final del juego. A pesar de la derrota el equipo de Pedemonte se quedó con el tercer puesto y jugará los playoffs con ventaja deportiva.

Duelos de cuartos

Estos son los cruces de Cuartos de Final del Torneo Clausura: CD Berazategui vs. Las Heras Basquetbol; CSyD Unión Florida vs. CADJ Ameghino; AA Quimsa (SdE) vs. Club Tomás de Rocamora; CA Obras Sanitarias de la Nación vs. CA Vélez Sársfield.

Posiciones de la fase regular:

1º) Berazategui, 26 puntos (12/2); 2º) Unión Florida, 25 (11/3); 3º) AA Quimsa (SdE), 22 (8/6); 4º) Obras Sanitarias, 22 (8/6); 5º) Vélez Sársfield, 21 (7/7); 6º) Tomás de Rocamora, 21 (7/7); 7º) Ameghino, 17 (3/11); 8º) Las Heras Basquetbol, 14 (0/14).