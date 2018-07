Para el delantero Javier Rossi "se armó un buen plantel"

Fotos CONFIANZA Javier Rossi prevé un buen campeonato para el Ferroviario

10/07/2018 -

El experimentado delantero Javier Rossi, uno de los refuerzo de Central Córdoba para el retorno al Nacional B, se entusiasma con el armado del plantel y consideró que fue bueno el presente mercado para la institución del barrio Oeste.

Además aseguró que se puede pelear por cosas importantes en el próximo torneo.

"Llegué con muchas ganas de seguir mejorando en lo personal y buscando objetivos grupales importantes como pelear por un ascenso", fueron las palabras del delantero tras la primera práctica de la semana.

"Se armó un buen plantel, institucionalmente el club está bien y cada uno desde su lugar debe hacer bien las cosas para cumplir con los objetivos que nos plantearemos", aseguró el ex jugador de Morón.

"Este equipo, puede llegar a ser protagonista", amplió.

En cuanto a sus características, el jugador anticipó que puede moverse por todo el frente de ataque.

"En Morón me tocó jugar como nueve definido, en otros equipos me tocó acompañar en el ataque y por eso no tengo problemas en jugar en cualquier posición. Lo que decida el entrenador será sin duda en beneficio del equipo", cerró.

Entre otras novedades, en la jornada de hoy estaría sumandose el arquero Maximiliano Cavallotti. El jugador arribó a nuestra provincia en las últimas de ayer y desde esta jornada, luego de firmar su contrato, se sumará a los trabajos de pretemporada. Cabe recordar que el ferroviario jugará el próximo martes ante Vélez Sarfield por los 32avos de la Copa Argentina de Fútbol.