"Que los senadores tengan la sensatez de declarar nulo este intento de legislar sobre la muerte"

Fotos PEDIDO. Cientos de personas rezaron por los que no tienen voz.

10/07/2018 -

El obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Enrique Martínez Ossola, expresó su anhelo de que los senadores argentinos "tengan la sensatez de ponerle punto a esta situación y declarar la nulidad de un intento de legislar sobre la muerte". Lo hizo en el marco de la jornada especial organizada por la asociación "Santiago marcha por la vida", que consistió en el rezo del Rosario por la vida, al pie de la cruz, de Rivadavia y Costanera. El prelado expuso argumentos constitucionales para defender su posición a favor de la vida, al indicar que "la Constitución argentina tiene expresado el derecho a la vida desde su inicio en el seno materno hasta la muerte natural", por lo que analizó que de ser aprobada esta ley "tendríamos que cambiar la Constitución. El derecho a la vida es un derecho constitucional, o sea, va más allá de cualquier ley", insistió.

La asociación "Santiago marcha por la vida", está integrada en su mayoría por profesionales de la salud, quienes asistieron a la jornada con sus guardapolvos blancos, y leyeron una proclama bajo la consigna "No cuentes conmigo".

Posición

En dialogo con EL LIBERAL, Martínez Ossola dijo que "simplemente queremos acudir a la conciencia de los legisladores", que en breve tratarán el proyecto de despenalización del aborto.

"Hablamos de un Dios que es fuente de razón y justicia, pero parece que no hay razón ni justicia. Todos los legisladores juran por la Constitución. La Constitución argentina tiene expresado el derecho a la vida, desde su inicio en el seno materno hasta la muerte natural. Además hay una adhesión al Pacto Internacional de Costa Rica por los derechos del niño, donde se vuelven a asegurar los derechos del niño por nacer. Entonces tenemos que cambiar la Constitución", argumentó.

Insistió en que "el derecho a la vida es un derecho constitucional, o sea, va más allá de cualquier ley", y analizó que "no puedo poner una ley que permita el asesinato y, curiosamente, aquí estamos buscando una ley que permita un asesinato, porque se lo entienda como se lo entienda, no es solamente una cuestión religiosa, aunque tiene también su importancia la convicción religiosa, sino que se lo puede analizar desde la ciencia humana".

"La medicina habla de que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo ya hay una vida nueva; hay un código genético propio, entonces resulta por lo menos contradictorio, que una Constitución que habla de la defensa de la vida, permita la matanza de esa vida por las razones que fueren. Y no hablamos de juicios morales, sino de una cuestión de ética simple y sencilla. El "no matarás" abarca también este segmento de la vida. No es una muela ni un apéndice que se extrae, la muela y el apéndice tienen el ADN del propietario; el niño tiene otro ADN, tiene otra vida, y es de eso de lo que tenemos que convencernos", enfatizó.

Monseñor recordó que "los creyentes tenemos que apostar a la vida; Jesús vino a darnos vida, no podemos apostar a una cultura de muerte, donde empezamos con el aborto y terminamos con la eutanasia y un montón de desprecios de la vida, sin cuidados, sin protección, sin ejercerla a la misma".

Respecto de sus expectativas sobre lo que pueda ocurrir en el Congreso los próximos días, manifestó: "Espero que el Senado de marcha atrás con el disparate que han hecho en Diputados. Esperemos que también se respete el interior profundo, el interior donde somos pocos habitantes, pero donde tenemos también nuestros derechos y nuestras exigencias como tales. Espero que tengan la sensatez de ponerle punto a esta situación y declarar la nulidad de un intento de legislar sobre la muerte".