Crespo pide que le expliqueN lo del "falso 9"

Fotos ANÁLISIS Crespo está todavía dolido por la eliminación de la Argentina en Rusia 2018 y cargó contra Sampaoli.

10/07/2018 -

Mientras ayer se produjo el encuentro entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Jorge Sampaoli para hablar del futuro de la selección, el ex atacante de la Albiceleste Jorge Hernán Crespo se pronunciaba al respecto y dijo lo siguiente: "Le pido a Tapia que confirme a Sampaoli así explica el falso 9. El falso 9 no lo puedo explicar; que me lo expliquen. Lo lógico para el partido contra Francia era mantener los 11 jugadores que le habían ganado a Nigeria; cambiar no me parecía la mejor elección. Tener a Pavón desbordando por la derecha y que el área estuviera vacía es como que te den un plantel sin arquero. Messi podía jugar de falso 9 en el Barcelona, con volantes que pisaban el área, con otra estructura", dijo el otrora goleador de River y la selección nacional.

Luego acotó: "Sampaoli es un técnico para proyecto, pero no se puede obviar lo que pasó. Ahora está la evaluación deportiva y contractual".

Crespo también le apuntó a lo que desde su punto de vista, fueron algunas de las contradicciones que tuvo el entrenador en todo este período.

"No me gustaron las contradicciones de Sampaoli. Uno está cansado de hacer la lista de los errores que hubo en este período. Hagamos al revés: denme un motivo por el que este proyecto debe continuar. ¿Lo que hizo en Chile 2015? Entonces que renueve en Chile".