La prevalencia de la enfermedad oscila entre el 10 y 20% de los chicos

Fotos SÍNTOMAS. Presenta tos seca, dolor de pecho, falta de aire y silbidos.

10/07/2018 -

Unas 300 millones de personas de todas las edades sufren de asma en el mundo, entre las cuales 250 mil mueren por año por sus consecuencias. Según el estudio International Study of Asthma and Allergies in Childhood, la prevalencia de asma en Latinoamérica oscila, de acuerdo al rango de edad tomado, entre un 10 y un 20% de la población infantil.

Se caracteriza por síntomas como tos seca persistente, sobre todo de noche o ante emociones como la risa o el llanto, dolor en el pecho, ataques recurrentes de falta de aire y silbidos, situación que se agrava al correr o con actividad física.

Tiene siempre un componente genético y suele desencadenarse, entre otras situaciones, por la presencia de un virus, por ejemplo tras un resfrío, la exposición a alergenos como pólenes de árboles y plantas o simplemente polvo, caspa o pelos de perros o gatos, moho u hongos, cambios bruscos de temperatura, olores fuertes producidos por químicos, desodorantes ambientales u otros, humo de tabaco o directamente al hacer ejercicio vigoroso o ante situaciones de estrés. Para su adecuado manejo, el asma requiere de un tratamiento regular y un seguimiento estricto del especialista, tal como sucede con otras enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial.

"Un asma bien controlada tiene mayores posibilidades de remitir y reduce los riesgos a futuro propios de un asma de mal control", indicaron.