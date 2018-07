Recibirá una distinción por su aporte a la cultura

10/07/2018 -

Este viernes 13, a las 20, en el paraninfo Fray Francisco de Victoria, la agrupación El Aljibe, entregará a Elpidio Herrera un reconocimiento cómo Persona Destacada de la Música y la Cultura. "No sé como me voy a sentir. No te puedo decir cómo me siento ahora y no te puedo decir cómo me voy a sentir en ese momento. Siempre me preguntan si yo he tomado conciencia de todo esto y digo que creo que no todavía, pero ojalá que no porque si me doy cuenta que me están adulando mucho capaz que después no quiera hacer nada", resaltó con inocultable orgullo y con ese gracejo tan particular que lo destaca.