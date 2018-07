Atamisqui está lista para celebrar el cumpleaños de "Las Sacha Guitarras"

10/07/2018 -

Villa Atamisqui, ciudad santiagueña ubicada en la margen derecha del río Dulce, a 121 kilómetros de la capital provincial, se prepara la celebrar, el sábado 21 y domingo 22, los 47 años de "Las Sacha Guitarras Atamisqueñas", conjunto musical creado por un hijo de esta tierra, el músico y luthier argentino Elpidio Herrera.

Como sucede desde hace doce años, durante la segunda semana de julio, Elpidio y su familia organizan esta fiesta que se desarrolla en el patio del Centro Cultural Museo de la Sacha, ubicado en la casa misma de este gran difusor de la música sachera. Los más de 2.683 habitantes (según datos del Indec, en el 2001), a quienes se sumarán las miles de almas que llegarán de distintas partes del país, vivirán dos jornadas de música, danza y reivindicación plena de sus raíces esta ciudad santiagueña fundada en 1543.

Elpidio, creador de "Las Sacha Guitarras Atamisqueñas", detalló a EL LIBERAL lo que se hará durante el sábado 21 y domingo 22.

Las actividades del 21 comenzarán al mediodía y se extenderán hasta las 3 de la madrugada. Los festejos se retomarán el 22, desde el mediodía hasta las 2 de la madrugada. Elpidio explicó que no hay una cartelera específica de artistas, sino que la misma se da en forma espontánea. "Músicos no anunciamos por nombres. No contratamos músicos. Siempre vienen y en forma espontánea suben al escenario y cantan. Por la amistad que me une con grandes varias figuras del rock y del canto nativo, en años anteriores han estado desde León Gieco, el Dúo Coplanacu, Horacio Banegas, Mario Álvarez Quiroga, Dúo Orellana Lucca y Néstor Garnica. Siempre han venido de onda. Es por eso que no anunciamos los músicos que van a estar porque nos caen de sorpresa".

Y adelantó que para la edición 2018 de la Fiesta de Las Sacha Guitarras Atamisqueñas vendrán músicos y bailarines de Santiago del Estero, Tunuyán (Mendoza); Rosario, "que tienen la asistencia perfecta. La Amistad Atamisqueña se llama el grupo"; de Merlo, Moreno, Buenos Aires, Santa Cruz y también de distintas localidades de Córdoba.

"La gente viene más por la fiesta, por lo que representan estos festejos, por ‘Las Sacha Guitarras Atamisqueñas’ sin estar pensando quien va a tocar", remarcó Elpidio.

Recordó que el domingo 22, a las 10, el padre Rolando Tenti celebrará la misa, "que ya es un clásico en la fiesta. Desde los comienzos nos acompaña el padre Rolando. En ese marco, nosotros cantamos "La Misa Santiagueña". Estamos seguros de que la gente nos acompañará, que nuestro pueblo volverá a estar presente en esta fiesta que es popular".

"Es una fiesta para toda la gente. No se cobra entrada. Viene el músico que quiera. Y estoy orgulloso por los excelentes resultados que hemos obtenido en las ediciones anteriores. Nuestra fiesta también ha servido como vidriera para muchos músicos. Cada vez se va acrecentando no solamente la llegada de gente sino también de músicos que llegan desde todo el país", remarcó Elpidio en su entrevista con EL LIBERAL.

El escenario

Elpidio adelantó que se realizarán algunos "retoques al escenario", aunque aclaró: "No se le quitará la esencia de lo que representa, que es justamente el monte".

Precisó también que, a diferencia de las anteriores, esta edición será transmitida en vivo a través de la web de una radio de Loreto. "Ya hemos hecho un ensayo transmitiendo desde aquí, incluso con la presencia de Edith Corpos, y todo salió bien".