Apareció Melany Aguiar: está en buen estado de salud

Hoy 12:42 -

La Policía Bonaerense halló el martes en Pilar a Melany Agustina Aguiar, la chica de 19 años que había desaparecido el último viernes tras ir a visitar a un amigo.

Según fuentes policiales, la joven "fue hallada ilesa y en buen estado de salud, a raíz de un llamado al 911". Cristian Ritondo, ministro de Seguridad provincial, confirmó la noticia y aseguró que Melany se fue "por voluntad propia".

"Lo que dijo fue que lo hizo por voluntad propia, que no fue obligada por nadie. Ahora decide la Justicia cuáles son los pasos a seguir. Ella está contenida. Por lo que tenemos, estuvo pernoctando en la calle, en lugares públicos. No se resistió para nada. Está bien psicológicamente", agregó el funcionario.

Melany fue vista por la mañana en una panadería ubicada en el cruce de la calle Olavarría y la ruta 26, en la localidad de Del Viso, Pilar. El martes al mediodía se encontraba en la comisaría 3° de Pilar, ubicada a 5 cuadras del comercio donde apareció.

"Gracias a Dios está perfecta. Ahora la van a traer para acá. Dios y mi madre me enseñaron que hay que ser agradecida a toda la gente que nos ayudó. Les doy las gracias por todo lo que hicieron", contó Mabel, la abuela.

En tanto, Natalia, su tía, dijo que Melany apareció "sola": "Es lo único que sé hasta ahora. La voy a abrazar y le voy a decir que la quiero mucho. Le vamos a decir que siempre va a ser libre con lo que quiera hacer de su vida. Apareció con vida y está sana. Para mí nació de nuevo. No quiero saber qué hizo o dejó de hacer. El resto no me interesa. La voy a apoyar en lo que quiera hacer de su vida".

Melany había sido vista por última vez el pasado viernes cerca de la facultad de Agronomía, en el barrio porteño de La Paternal. La joven manifestó que había ido a visitar a un amigo.