Hoy 16:45 -

Emily Ratajkowski, la modelo y actriz de 36 años, compartió una tierna foto de cuando era una pequeña que sorprendió a sus seguidores por su gran parecido a la actualidad.



"Little devil" (Pequeña diabla), escribió en su posteo que consiguió cerca de un millón de 'me gusta' y miles de comentarios afirmando que el paso del tiempo no la cambió en nada.