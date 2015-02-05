CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Julio de 2018
A LAS 14.30, MUNDIAL RUSIA 2018: CROACIA VS. INGLATERRA.
Por El Liberal
11/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 COCINEROS
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
TV PÚBLICA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIEN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CONTRA PUNTO
19.00 CICLO DE COLECCIÓN
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
12.23 118 DÍAS
02.19 EL CONTRATO
04.09 EL SECRETO DE MAMÁ
05.52 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.14 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES TITANES.
UNIÓN EN ACCIÓN
07.48 TIENES UN E-MAIL
10.10 PEQUEÑOS AVIADORES
12.07 GIGANTES DE ACERO
14.34 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS
16.04 PEQUEÑOS AVIADORES
18.01 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA
JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL
19.33 GIGANTES DE ACERO
22.00 KEANU
23.52 MAGIC MIKE XXI
TNT
03.26 EL HOMBRE LOBO
06.27 TRIUNFOS ROBA2
08.03 MONSTERS, INC.
09.37 HOTEL TRANSYLVANIA
11.09 EN EL BOSQUE
13.23 TOY STORY 3
15.12 LA PROPUESTA
17.13 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
20.00 SON COMO NIÑOS
22.00 SOY LEYENDA
23.54 LOS INDESTRUCTIBLES
01.37 EL HOMBRE LOBO
TCM
00.15 DESTINO FINAL 2
01.55 ALERTA EN LO PROFUNDO
03.41 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES
PARTE II
05.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.20 XENA.
LA PRINCESA GUERRERA
07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.45 XENA. LA
PRINCESA GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.25 LA NIÑERA
(TEMPORADA 1)
10.50 LA NIÑERA
(TEMPORADA 1)
11.15 TODO SUCEDE EN
ELIZABETHTOWN
13.26 DULCE NOVIEMBRE
15.37 ENEMIGO ÍNTIMO
17.39 EPIDEMIA
19.59 DAÑO COLATERAL
22.00 DESTINO FINAL 2
23.40 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
A DÓNDE IR
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS
CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE
A LAS 17.
COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA
(AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA
LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO
JR., LUCÍA BREPPE Y NELSON MORENO.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA
PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN
SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA
BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
DESDE HOY HASTA EL 12/07 16:40
(Cast) 19:20 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
11/07 21:55 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
11/07 22:20 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
DESDE HOY HAST EL 12/07 17:00
(Cast) 19:30 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
11/07 22:10 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años) 11/07 17:40
(Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
DESDE HOY HASTA EL 12/07 17:20
(Cast) 20:00 (Cast)
TE ATRAPÉ (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) DESDE HOY
HASTA EL 12/07 22:35 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
DESDE HOY HASTA EL 12/07 20:30
(Cast) 22:40 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 11/07 17:40
(Cast) 19:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RE LOCA APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 23:00
ANT-MAN Y LA AVISPA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:00 - (sólo sábado,
domingo y lunes)
CASTELLANO 2D 17:40-
CASTELLANO 3D 20:20-
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
APTA 16 AÑOS CASTELLANO
2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 - 20:30
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:20 - (sólo sábado,
domingo y lunes)
CASTELLANO 2D 20:00-
CASTELLANO 3D 22:40