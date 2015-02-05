CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Julio de 2018

A LAS 14.30, MUNDIAL RUSIA 2018: CROACIA VS. INGLATERRA.

11/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.00 COCINEROS

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

TV PÚBLICA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIEN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CONTRA PUNTO

19.00 CICLO DE COLECCIÓN

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

 

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

12.23 118 DÍAS

02.19 EL CONTRATO

04.09 EL SECRETO DE MAMÁ

05.52 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.14 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES TITANES.

UNIÓN EN ACCIÓN

07.48 TIENES UN E-MAIL

10.10 PEQUEÑOS AVIADORES

12.07 GIGANTES DE ACERO

14.34 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS

MONSTRUOS

16.04 PEQUEÑOS AVIADORES

18.01 SUPERHÉROES DC LEGO - LIGA DE LA

JUSTICIA. ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL

19.33 GIGANTES DE ACERO

22.00 KEANU

23.52 MAGIC MIKE XXI

TNT

03.26 EL HOMBRE LOBO

06.27 TRIUNFOS ROBA2

08.03 MONSTERS, INC.

09.37 HOTEL TRANSYLVANIA

11.09 EN EL BOSQUE

13.23 TOY STORY 3

15.12 LA PROPUESTA

17.13 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

20.00 SON COMO NIÑOS

22.00 SOY LEYENDA

23.54 LOS INDESTRUCTIBLES

01.37 EL HOMBRE LOBO

TCM

00.15 DESTINO FINAL 2

01.55 ALERTA EN LO PROFUNDO

03.41 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES

PARTE II

05.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.20 XENA.

LA PRINCESA GUERRERA

07.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.45 XENA. LA

PRINCESA GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.25 LA NIÑERA

(TEMPORADA 1)

10.50 LA NIÑERA

(TEMPORADA 1)

11.15 TODO SUCEDE EN

ELIZABETHTOWN

13.26 DULCE NOVIEMBRE

15.37 ENEMIGO ÍNTIMO

17.39 EPIDEMIA

19.59 DAÑO COLATERAL

22.00 DESTINO FINAL 2

23.40 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER


A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA CHICOS

CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE

A LAS 17.

COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA

LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO

JR., LUCÍA BREPPE Y NELSON MORENO.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA

PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN

SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA

BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

DESDE HOY HASTA EL 12/07 16:40

(Cast) 19:20 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

11/07 21:55 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

11/07 22:20 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

DESDE HOY HAST EL 12/07 17:00

(Cast) 19:30 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

11/07 22:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años) 11/07 17:40

(Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

DESDE HOY HASTA EL 12/07 17:20

(Cast) 20:00 (Cast)

TE ATRAPÉ (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) DESDE HOY

HASTA EL 12/07 22:35 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

DESDE HOY HASTA EL 12/07 20:30

(Cast) 22:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 11/07 17:40

(Cast) 19:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

RE LOCA APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 23:00

ANT-MAN Y LA AVISPA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:00 - (sólo sábado,

domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 17:40-

CASTELLANO 3D 20:20-

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

APTA 16 AÑOS CASTELLANO

2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 - 20:30

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - (sólo sábado,

domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 20:00-

CASTELLANO 3D 22:40

 
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