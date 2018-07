Gran actuación de Olímpico en Salta

11/07/2018 - El equipo de natación adaptada del Club Ciclista Olímpico, participó del ‘3er. Torneo de Natación adaptada, “Prof. Marisa López Dib”, para personas con discapacidad, en la ciudad de Salta los días 29, 30 de junio y 1 de julio. La delegación estuvo conformada por los nadadores: Humberto Coronel, Javier Acosta Máximo More, Valentín García y Andrea Sánchez. Los competidores estuvieron acompañados por el entrenador Maximiliano Galarraga. ‘Los logros obtenidos fueron mérito de los chicos que hicieron un gran esfuerzo por superarse y bajar los tiempos. Fue una gran actuación general de los nadadores que representaron al club y a la provincia de la mejor manera’, expresó el profesor Galarraga. Entre las actuaciones destacadas se puede mencionar la de Máximo More que obtuvo el segundo lugar en las pruebas 50 pecho, 25 mariposa y 25 mts. pecho. Además ocupó el tercer lugar del podio en los 50 mts espalda. Por su parte, el nadador Javier Acos - ta compartió el podio con Máximo More en la prueba de 50 mts. Pecho, alcanzando el tercer puesto. El Club Ci c l i s t a Olímpico es la única institución que consolida la natación adaptada en la provincia. Cabe destacar que la escuela que promueve esta disciplina especial funciona los días martes, jueves y viernes de 17 a 19. Los interesados pueden asistir al club en dicho horario o bien de lunes a viernes a partir de las 18 hs. y dirigirse al sector de pileta para una mayor información.