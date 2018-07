Central Córdoba fue el gran vencedor del Apertura “Dr. Gerardo Zamora”

11/07/2018 - El pasado fin de semana, se jugaron los partidos finales del campeonato Apertura denominado “Dr. Gerardo Zamora” que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Santiagueña. En una definición atrapante, fue Central Córdoba el gran ganador, al consagrarse campeón en tres divisiones. El Ferroviario se impuso en Sexta, Séptima y Octava división. Comercio Central Unidos fue el ganador en la Novena división. Los partidos que contaron con una buena cantidad de público, se jugaron en cancha de Central Argentino y Vélez de San Ramón, estadio donde se disputó la final de Sexta. Definición En la Sexta categoría, el duelo se jugó en el Coliseo de los Sueños, donde el Ferroviario se impuso sobre Sarmiento por 3-0. El Profe fue quien inició mejor en el partido, pero con el correr de los minutos, los Ferroviarios lograron adueñarse de la pelota y redondearon una justa victoria. Tapia, Lizárraga, Molina, fueron los goleadores. En la Séptima, Central Córdoba para coronarse, debió doblegar a Vélez de San Ramón. Allí, los juveniles del barrio Oeste golearon al Fortín por 3-0, con goles marcados por Luna y el restante lo convirtió Villalba. El juego fue favorable para Central Córdoba desde el inicio del mismo, y aunque Vélez tuvo algunas situaciones, el resultado podría haber sido mayor. Otras categorías En la definición de la Octava, estuvieron involucrados los conjuntos de Central Córdoba y Vélez de San Ramón. Esta definición en cuanto resultado fue la más despareja. En la misma, los Ferroviarios golearon por 4 a 0, gracias a los tantos de Zaineddin, Ricartti, Mansilla Pavón. Con juego casi sin fallas, Central Córdoba fue el dueño del juego y terminó consagrandose luego de cumplir con una excelente campaña. En la Novena categoría, Comercio Central Unidos logró cortar con la hegemonía ferroviaria el quedarse con el trofeo mayor tras derrotar en la final a Güemes por 2-0. El cotejo fue parejo, donde ambos se prestaron la pelota, pero desde la efectividad, que el Fortín que terminó festejando gracias a los goles de Gabriel López y Maximiliano Herrera. Clausura Desde la organización anticiparon que está todo listo para el inicio del campeonato Clausura, el cual iniciará en pocos días. El segundo certamen oficial, se jugará en dos zonas, donde clasifican los dos primeros de cada grupo a semifinales. A comparación del Apertura, se cambian las localías. Para esa primera fecha, los cotejos tendrán este orden. Por la Zona A: Agua y Energía vs. Instituto Deportivo Santiago; Yanda vs. Central Córdoba; Estudiantes de Huaico Hondo vs. Comercio Central Unidos; Mitre (Amarillo) vs. Unión Santiago; Banfield vs. Villa Unión. Zona B: Unión de Beltrán vs. Sarmiento; Defensores de Forres vs. Mitre (Negro); Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández; Güemes vs. Vélez de San Ramón; Central Argentino vs. Independiente de Beltrán.