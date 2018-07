Elisa Carrió se "reivindicó" con las propinas a un mozo de La Plata

Fotos REPERCUSIÓN. "Me reivindico con la propina de La Plata", escribió la diputada nacional en su cuenta oficial de Twitter, tras las críticas.

Luego de las polémicas declaraciones de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió en las que recomendó que "la clase media y media alta dé propinas", un mozo de La Plata salió al cruce y la acusó de dejarle poca propina. Pero la historia sumó otro capítulo.

La líder de la Coalición Cívica estuvo en la localidad bonaerense y se "reivindicó" con lo sucedido, y publicó una foto en Twitter en el bar donde se ve que le deja a los mozos más de cien pesos de propina.

En aquel momento, el mozo recordó que Carrió "no se comportó muy bien con el tema de la propina: Por lo menos acá, donde se trabaja, se deja un 10 por ciento. Ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento", dijo Franco, el mozo que la atendió, a una radio FM de la ciudad de La Plata, y agregó que la cuenta había rondado los 300 pesos.

Luego, con una nueva foto, Elisa Carrió, los comentarios en Twitter volvieron a encenderse.