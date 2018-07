Estudian derivar vehículos particulares por Roca y Moreno y el transporte público por la Belgrano

Fotos SERVICIO. La intendente Norma Fuentes reconoció que es importante que la sociedad toda colabore en el necesario ordenamiento de la ciudad.

11/07/2018 -

La Ing. Norma Fuentes reconoció la compleja problemática del tránsito que a diario presencia la ciudad capital y la política necesaria a implementar para reducir accidentes y mejorar la transitabilidad.

En este plano, la intendente dijo que "en el mediano y largo plazo, se continuará con la implementación de la onda verde en algunas avenidas, y sumado a ello, sumaremos personal municipal para instar a que las personas circulen por la senda peatonal, y de esa manera ir ordenando el tránsito, para así lograr que nos respetemos todos".

Entre otros temas, referido a la articulación institucional, reconoció la firma del convenio con la Unse, para hacer eje central en el ordenamiento del transporte, tránsito urbano, y capacitación a empleados municipales.

"Necesitamos que la circulación vehicular particular se haga sobre las avenidas Roca y Moreno, y por Belgrano, se derive solamente el transporte público y semipúblico", resaltó, como una medida que se analiza para su pronta implementación, y que fue estudiada desde la comuna en conjunto con la Unse.

Dijo que sobre avenida Belgrano "mucha gente no conoce cuál es el carril más rápido, por donde uno puede ganar tiempo. Hay que potenciar y buscar medidas que no sea coercitivas y mostrando que las decisiones que se toman en la ciudad, es para el bienestar de la sociedad y para lograr el ordenamiento y no para multar".

Por último, Fuentes rescató la política de seguridad vial implementada por el Gobierno provincial "que es a donde el municipio busca avanzar, porque esta es una problemática que a diario se observa en la ciudad".