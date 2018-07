"El sueño es jugar en Europa"

Fotos PRESENTE. Quintero tuvo muy buenos momentos en su primer semestre y se destacó también en el Mundial de Rusia con la camiseta de Colombia.

11/07/2018 -

Juan Fernando Quintero transita las últimas horas de descanso tras la participación en el Mundial de Rusia con la Selección Colombia. El futbolista de River dialogó con un medio radial de su país y entre muchos temas se refirió a su futuro en el elenco ‘millonario’. ¿Presiona para irse?

‘Realmente estoy muy contento en River, pero también quiero volver a Europa. Veremos qué pasa en los próximos días’, respondió el colombiano en La W Radio Colombia, tras ser consultado sobre su futuro inmediato.





‘Sé que River me ha ayudado mucho en este crecimiento en los últimos meses y estoy agradecido con todos ellos. Estoy feliz, es mi casa en estos momento y quiero darle muchísimas alegrías, pero también el sueño de todo jugador es estar en Europa, en las ligas más importantes y competitivas del mundo y para eso estoy trabajando’, añadió.





Además, se refirió al rumor que lo vinculó con Real Madrid. ‘En la calle me dicen lo del Madrid y no es fácil asimilar eso, pero hoy en día mi realidad es River. Veremos que pasa en estos días. Uno como jugador se siente muy halagado en que el Real Madrid se fije en mí, pero lo digo por lo que dice la gente. No me quiero dejar llevar por eso igual. Pero si está pasando, es muy bonito. Yo soy jugador de River y no tengo firmado nada con el Real Madrid’, completó Juanfer.