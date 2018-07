Sus ex compañeros lo despidieron con cariño

Fotos AFECTO. Sergio Ramos fue uno de los primeros en saludar a Cristiano. El defensor español le dedicó un emotivo mensaje al delantero portugués.

11/07/2018 -

Los jugadores del Real Madrid se despidieron ayer con cariño y a través de las redes sociales de Cristiano Ronaldo.

Sergio Ramos: "Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del Real Madrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡Fuerte abrazo y suerte! Gareth Bale: "Un jugador increíble y un hombre de primera. Ha sido un placer jugar junto a ti durante los últimos 5 años. Buena suerte para el futuro mi amigo. Toni Kroos: "Crucial para los trofeos que ganamos en los últimos años. Un verdadero campeón. Ha sido un placer jugar contigo. Todo lo mejor, leyenda. Casemiro: "Contigo aprendí, aproveché y gané. Gracias por todo, amigo. Lucas Vázquez: Ha sido un placer, Cris. Simplemente THE BEST.