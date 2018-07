Old Lions es cuarto y Lawn Tennis está comprometido

Fotos VICTORIA. Old Lions derrotó a Lawn Tennis y crecen sus chances de seguir en la Zona Campeonato.

11/07/2018 -

La victoria en el clásico frente a Santiago Lawn Tennis, le permitió a Old Lions ubicarse en puestos de clasificación en la Zona B del Torneo Regional del NOA, ya que llegó a los 7 puntos y está en el cuarto lugar, siendo cinco los equipos que lograrán el pase a pelear por el título en la segunda fase. Como contrapartida, el equipo del Parque Aguirre quedó comprometido, ya que aún no suma unidades y cierra la tabla junto con Tucumán Lawn Tennis, por lo que deberá sumar imperiosamente si quiere evitar jugar la Zona Promoción en la segunda fase, que estará conformada por los 4 equipos que no se clasifiquen de la Zona Campeonato, más los seis primeros de la Zona Desarrollo. Old Lions es el único equipo del certamen que sumó punto bonus en sus tres partidos (dos defensivos por perder por menos de 7 puntos y un ofensivo al marcar tres tries más que su rival en el clásico) y eso puede terminar siendo clave a la hora de buscar la clasificación. El "León" quedará libre en la próxima jornada, en tanto que Lawn Tennis viajará a Salta para enfrentar a Gimnasia y Tiro.

En Zona Desarrollo, tras sus dos primeras caídas, Santiago Rugby se recuperó y venció a San Martín de Tucumán por 50 a 20, por lo que sumó punto bonus y se puso en carrera para pelear por ser uno de los 6 equipos que ingresarán en la Zona Promoción.