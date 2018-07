Para Courtois, Francia no fue más que Bélgica

11/07/2018 -

El arquero de Bélgica Thibaut Courtois lamentó haber perdido la semifinal contra un rival ‘que no fue mejor’ y que ‘estuvo detrás del balón durante todo el partido’.





‘Hemos perdido contra un equipo que no es mejor. A veces pasa eso y a España también le ha ocurrido. Hay equipos que quieren el balón y otros que se plantan detrás de la pelota. Ellos saben que los problemas que hemos tenido en los últimos dos años, los partidos complicados han sido contra equipos que se encierran. Vimos a delanteros como Giroud y Griezman a 35 40 metros’, recordó.





‘Nosotros hemos jugado un buen partido ofensivo aunque en los últimos metros fallamos. Ellos marcaron un córner y es una pena’, añadió.





‘Todo el que pierda en una semifinal va a estar igual que nosotros. Si pierdes con un equipo que juega mejor les felicitas porque fueron mejores. Pero no tengo esa sensación aunque es verdad que otras veces yo no he merecido ganar y he ganado’, agregó.