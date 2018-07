11/07/2018 -

Rodolfo Legname destacó que la Velada de Gala Popular, en lo eminentemente musical, tendrá una "fuerte marca santiagueña", aunque resaltó que también habrá otros rit­mos, entre ellos el rock, la guaracha y la música latinoa­mericana.

Además, comentó que co­mo sucedió el año pasado, habrá una canción en espe­cial que unirá todas las accio­nes. "No todavía, hasta donde yo tengo registrado", puntua­lizó el funcionario municipal en su entrevista con EL LIBE­RAL.

¿La música que marcará las acciones de la identidad santia­gueña tendrán que ver, necesariamente, con lo folclórico?

Hay un predominio de la música santiagueña, pero no deja de ser una variedad de cuestiones que incorporan (ritmos). No es que todo es chacarera. Hay una fuerte marca santiagueña, pero hay también guarachas. Hay rit­mos distintos y algunas can­ciones del rock y otras can­ciones latinoamericanas. Hay una apuesta fuerte en lo san­tiagueño, lo que no significa que vaya a terminar siendo un espectáculo folclórico.

¿Hay una canción que sea el hilo conduc­tor de toda la puesta?

No todavía, hasta donde yo tengo registrado. El año pasado sí había como un tema que ataba todo. Esta vez son escenas diferentes.