Unos 600 artistas participarán de la Acción Teatral Urbana y de la Velada de Gala Popular

Fotos Legname aventuró que "La gente se va a sorprender con todas las acciones artísticas que se realizarán. De algún modo, todo el espacio de la plaza será usado. La idea es la de volver a recuperar, además decir que el espacio público es de todos en dond

11/07/2018 -

Cerca de 600 artistas santiagueños, entre lo que será la Acción Teatral Urbana y la Velada de Gala Popular, participarán de los festejos preparados por el 465º aniversario de la fundación de Santiago.

Más de 500 personas formarán parte de la Acción Teatral Urbana, que se desarrollará el martes 24 desde las 9 hasta las 13. En tanto, cerca de cien son las personas involucradas en la Velada de Gala Popular, que tendrá lugar ese mismo día, a partir de las 22.

Músicos, cantantes, actores, bailarines y diseñadores gráficos, todos santiagueños, serán los protagonistas de ambos espectáculos en donde prevalecerá la santiagueñidad. La temática que se desarrollará será la identidad de los santiagueños. Así lo reveló, a EL LIBERAL, Rodolfo Legname, subsecretario de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de la Capital.

"Se va a trabajar sobre la identidad de los santiagueños, esto que nos hace tan santiagueños, esto que nos marca como es el tema del sol, las tradiciones, la hospitalidad, de los amigos, de la familia, el tema de las transformaciones, de cómo hemos cambiado y crecido sin dejar de ser lo que somos. Básicamente esas son las cuestiones que tenemos planteadas", indicó Legname a EL LIBERAL.

"Estamos cumpliendo 15 años de aquella primera vez en que trabajamos, justamente, estas cuestiones de que nos hacían ser santiagueños", remarcó.

Escenarios y el tránsito

La noche del 24 es quizás el momento más esperado por los santiagueños, que se reúnen en la plaza Libertad para esperar la llegada del día de su aniversario. Este año la propuesta municipal propondrá un nuevo formato de escenarios y de acciones, buscando distintas alternativas en diversos espacios de la plaza Libertad.

"Vamos a volver a otro formato de escenario. Vamos a romper estas cuestiones de dos escenarios, uno en cada punta. Habrá cuatro escenarios, uno por cada calle, cosa que todo el mundo va a poder ver cosas distintas en lugares distintos y en simultáneo. El concepto de abierto. Habrá una apertura del espacio. El escenario no es una caja cerrada", amplió Legname.

"No vamos a interrumpir el tráfico. Los escenarios no van a estar cortando la calle. La gente verá desde todos lados, no tendrá que ponerse al frente para verlo necesariamente", amplió.

Diseñadores gráficos

En las acciones de la noche, además de músicos, cantantes, actores y bailarines habrá diseñadores gráficos que presentarán un importante trabajo artístico.

Ellos, según lo explicó Legname, realizarán "una intervención visual sobre el espacio. Va a haber acciones trabajando con luz también muchas cosas. La luz es un tema importante en la puesta", precisó el funcionario EL LIBERAL.