Fotos El Colegio Fils Pierre fue homenajeado por los concejales de la ciudad

Autoridades del Colegio Fils Pierre de la ciudad de La Banda destacaron el reconocimiento institucional que les hizo el Concejo Deliberante, al declarar de interés educativo las actividades en el marco del 20º aniversario de la entidad y otorgarles una distinción con tal motivo. Al respecto, la rectora del colegio, Sandra Pereyra, expresó: "El concepto de comunidad educativa pone su peso en primer término, porque es a partir de allí desde donde nuestra gestión intenta construir. Volvemos entonces a la idea de lo común, porque sólo desde la solidaridad de sus partes un sistema puede funcionar". "Hoy, transitando los veinte años de la creación de su colegio, lo seguimos comprobando, porque nada ha sido fácil desde ese momento. Desde su germen hasta las diversas realidades de los estudiantes que asisten, desde la dificultad de no contar con un edificio apto que dé respuesta a una propuesta pedagógica plena con todos sus recursos, así como también a la demanda de una matrícula creciente, porque como bien los ediles saben, la población de nuestra ciudad ha crecido exponencialmente y las instituciones educativas somos la caja de resonancia de estos fenómenos demográficos; desde toda esa complejidad seguimos educando, seguimos formando, seguimos trabajando para concretar el sueño del título secundario de todos y cada uno de los chicos que ingresa", agregó. Destacó finalmente: "El proyecto educativo, joven aún, tiene una historia fundacional reciente, pero no por ello menos enriquecida de experiencias y frutos. Nos lleva a pensar, también, en nuestro fundador y patrono, el Pbro. Pedro Fils Pierre, y hablar de él es hablar de servicio a la comunidad. Es en ese sentido, el de servir a la comunidad, que nuestro Padre Pierre nos haya dejado el mejor legado que pudo dejar: no sólo una institución educativa, sino una institución educativa con orientación humanista".