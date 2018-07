Sol confesó que prefiere comer antes que tener sexo

11/07/2018 -

Sol Pérez reveló detalles de su vida privada y sus gustos en la intimidad. Entre otras cosas, confesó: "Me calientan las piernas de un hombre. Me encantan". También contó: "Prefiero comer antes que tener sexo. No está mal incorporar comidas en el sexo. Es interesante y divertido, sino aburre. Yo usé. En su momento jugué con el helado".

Además, explicó que "depende con quién y el momento, el sexo tiene que ser suave o fuerte. No siempre tiene que ser igual".