CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Julio de 2018

A LAS 21.35, MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

12/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.35 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

13.00 CINE CLÁSICO

14.00 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 EN VIAJE

20.00 CONTRAPUNTO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

 

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES

07.38 SECRETARIAT

10.01 ESCUCHA TU DESTINO

12.13 TOY STORY

13.49 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

16.09 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

18.01 TOY STORY

19.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 YA TE EXTRAÑO

TCM

09.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

12.04 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

13.19 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

15.30 MUY PARECIDO AL AMOR

17.27 DULCE NOVIEMBRE

19.38 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

22.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

23.58 LA HORA DEL ESPANTO

TNT

06.18 POSEIDÓN

07.54 LOS INDESTRUCTIBLES

09.37 TOY STORY 3

11.27 CHAPPIE

13.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA

15.23 MATILDA

17.05 SOY LEYENDA

18.58 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.00 2012

00.55 300

SPACE

06.00 UN JUEGO VS. EL DESTINO

07.59 BLINDSIDED

09.35 22 MINUTOS

11.06 ATRACCIÓN PELIGROSA

13.32 MAR NEGRO

15.54 CIRCUITO CERRADO

17.52 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE

19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 TWISTER

CINECANAL

10.05 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

11.52 LA INVENCIÓN DE HUGO

14.10 LA RED SOCIAL

16.22 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

17.55 EL TESORO DEL AMAZONAS

19.45 ALIADOS

22.00 COWBOYS Y ALIENS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 AMERICA’S GOT TALENT

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

ESCUSA

(MONTE KENT-ENTRE CALLE 16 Y

17- Bº ALMIRANTE BROWN)

+VIERNES 13, A PARTIR DE LAS

22. ACTUARÁ DÚO PAICUNA E INVITADOS:

“ELLAS CANTAN”, VÍCTOR

NAVARRO, “REFLEJOS DEL

SALITRAL”, RODRI SALVATIERRA

Y MARCELO MITRE. CON ENTRADA

LIBRE.

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE

JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA

CHICOS CON “SOMBRAS Y

TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y

“LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.

COMPLEJO JUAN FELIPE

IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN

DÚO OBLIVION Y LA

DESCARGA LATINA, CON PABLO

MEMA, COSACO PAZ VENTURINI,

PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE

Y NELSON MORENO.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

12/07 - 13/07 15:10 (Cast) 17:40 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

12/07 - 13/07 15:30 (Cast) 17:50

(Cast) 20:00 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

12/07 - 13/07 14:20 (Cast) 16:30

(Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

12/07 - 22:10 (Cast)

LOS BAÑEROS 5 (2D):

COMEDIA (ATP)

12/07 - 13/07 14:40 (Cast) 16:30

(Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

12/07 AL 18/07 - 18:20 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

12/07 AL 18/07 - 20:10 (Subt)

JURASSICWOLRLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

12/07 AL 18/07 - 18:00 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

12/07 - 13/07 15:30 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

12/07 - 22:50 (Subt)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

12/07 - 22:30 (Cast)

RE LOCA (2D):

COMEDIA (16 años)

12/07 - 20:40 (Cast) 22:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

12/07 - 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,

general $180; y Sala 3D: menor

$180; y general $200


HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:30 - (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:40- 22:10

CASTELLANO 3D 19:50-

RASCACIELOS RESCATE

EN LAS ALTURAS 2D APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CON RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAIDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:15 - (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:50- 20:25

ENTRADAS: 2D General, $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días; 3D General,

$160.


 
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