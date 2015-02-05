CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Julio de 2018
A LAS 21.35, MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
12/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.35 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 CINE CLÁSICO
14.00 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 EN VIAJE
20.00 CONTRAPUNTO
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES
07.38 SECRETARIAT
10.01 ESCUCHA TU DESTINO
12.13 TOY STORY
13.49 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
16.09 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
18.01 TOY STORY
19.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 YA TE EXTRAÑO
TCM
09.15 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
12.04 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
13.19 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN
15.30 MUY PARECIDO AL AMOR
17.27 DULCE NOVIEMBRE
19.38 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
22.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
23.58 LA HORA DEL ESPANTO
TNT
06.18 POSEIDÓN
07.54 LOS INDESTRUCTIBLES
09.37 TOY STORY 3
11.27 CHAPPIE
13.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA
15.23 MATILDA
17.05 SOY LEYENDA
18.58 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.00 2012
00.55 300
SPACE
06.00 UN JUEGO VS. EL DESTINO
07.59 BLINDSIDED
09.35 22 MINUTOS
11.06 ATRACCIÓN PELIGROSA
13.32 MAR NEGRO
15.54 CIRCUITO CERRADO
17.52 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE
19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 TWISTER
CINECANAL
10.05 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
11.52 LA INVENCIÓN DE HUGO
14.10 LA RED SOCIAL
16.22 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
17.55 EL TESORO DEL AMAZONAS
19.45 ALIADOS
22.00 COWBOYS Y ALIENS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 AMERICA’S GOT TALENT
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
ESCUSA
(MONTE KENT-ENTRE CALLE 16 Y
17- Bº ALMIRANTE BROWN)
+VIERNES 13, A PARTIR DE LAS
22. ACTUARÁ DÚO PAICUNA E INVITADOS:
“ELLAS CANTAN”, VÍCTOR
NAVARRO, “REFLEJOS DEL
SALITRAL”, RODRI SALVATIERRA
Y MARCELO MITRE. CON ENTRADA
LIBRE.
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE
JULIO SE REALIZARÁ TEATRO PARA
CHICOS CON “SOMBRAS Y
TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y
“LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
COMPLEJO JUAN FELIPE
IBARRA
(AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN
DÚO OBLIVION Y LA
DESCARGA LATINA, CON PABLO
MEMA, COSACO PAZ VENTURINI,
PABLO ERNESTO JR., LUCÍA BREPPE
Y NELSON MORENO.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
12/07 - 13/07 15:10 (Cast) 17:40 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/07 - 13/07 15:30 (Cast) 17:50
(Cast) 20:00 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
12/07 - 13/07 14:20 (Cast) 16:30
(Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
12/07 - 22:10 (Cast)
LOS BAÑEROS 5 (2D):
COMEDIA (ATP)
12/07 - 13/07 14:40 (Cast) 16:30
(Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
12/07 AL 18/07 - 18:20 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
12/07 AL 18/07 - 20:10 (Subt)
JURASSICWOLRLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
12/07 AL 18/07 - 18:00 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
12/07 - 13/07 15:30 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
12/07 - 22:50 (Subt)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
12/07 - 22:30 (Cast)
RE LOCA (2D):
COMEDIA (16 años)
12/07 - 20:40 (Cast) 22:40 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
12/07 - 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,
general $180; y Sala 3D: menor
$180; y general $200
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:30 - (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:40- 22:10
CASTELLANO 3D 19:50-
RASCACIELOS RESCATE
EN LAS ALTURAS 2D APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CON RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAIDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:15 - (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:50- 20:25
ENTRADAS: 2D General, $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días; 3D General,
$160.