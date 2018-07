FÚNEBRES | 12 de Julio de 2018

12/07/2018 -

Fallecimientos

- Valeria de los Ángeles Jiménez

- Sergio Paul Sequeira (Loreto)

- Andrea Belén González de Aliende

- Lía Josefina Maldonado de Bravo

- Guillermo René Alderete

- Eduardo Fermín Barrera (Frías)

- Mario Alberto Garzón (La Banda)

- Renée Ricardo Cura

- Eusebio Alfonso Carrizo

- Ysidro Verón (Huachana Dpto. Alberdi)

- Alfredo Donato Ceminio (La Banda)

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MIRTA GRISELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/18|. Esther Leonor Roldán, María José Infante; Nardo, Oscar, Néstor e Inés Roldán, Ángel Aranda y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Mirta, entrañable, respetada, solidaria y querida vecina, muy entregada a la fe católica, por ello y mucho mas rogamos a Dios el descanso eterno y oraciones en su memoria.

ALDERETE, GUILLERMO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Sus hijos Nancy, y Paola Alderete h. político Juan sus nietos Guillermo, Fátima, Jonat, Pachorra, su cuñada Alicia y su sobrina Tamara y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Obra Social Municipal - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ALDERETE, GUILLERMO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. "Señor tu hijo ya está ante ti. Haz que brille para el la luz que no tiene fin". Su hermana Pimpi, cuñado Enrique Castellanos, sobrinos Graciela, Roxana, Nanci, Gustavo y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Nani y Paola. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, GUILLERMO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Propietarios y personal de Bicicletería Pereyra participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Paola. Ruegan oraciones en su memoria.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. "¡Jesús, Tu que estás sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno"!.La Comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro socio jubilado José Manuel (Chilo) y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CARRIZO, EUSEBIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Su esposa Amalia Chazarreta, hijos Perla, Federico, Marina, Ramón, h. pol., nietos, part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Pque. El Descanso. Serv. IOSEP. ORG. ANTONIOGUBAIRA HNOS. SRL.

CARRIZO, EUSEBIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Querido padre, mis hijos y nietos siempre te recordaremos con el mismo amor que vos supiste trasmitir. Su hija Myriam, hijo político Luis Ovejero, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, EUSEBIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Sus vecinos, familias: Saganias, Herrera, Villavicencio, Gerez y Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. con oraciones. Ruegan por su eterno descanso.

CURA, RENÉE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su madre Binllos Abalos, sus hijos, sus hermanos Jorge , Graciela, Walter, Fany, Mónica y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Parque de la Paz a las 15 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIOGUBAIRA HNOS. SRL.

CURA RENÉE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su hermano Walter Cura, cuñada Claudia Uequin y sobrina Amira Cura participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA RENÉE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su hermano Jorge R. Cura, esposa Graciela Cerviño y sus hijos Ariel y flia; Gaby y flia; Lucas y flia; y Milagros participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 hs en el cementerio Parque de la Paz.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. "Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos será el reino de los cielos". Su sobrina Gladiz Infante, Liliana del Castaño e hijos y Nurcia R. Pérez, acompañan a su hijo Panchín en tan doloroso momento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Los amigos de su hijo Pancho; Enrique Trejo, Silvia Ibáñez Frágola y su ahijado Marcos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Personal de intendencia del Juzgado Federal: Carlos Leguizamón, Domingo Leguizamón, Ruy Ibarra, Pedro Saavedra, Miguel Luna, Liliana Campos, Gido Palavecino, Julio Urquiza, René Acuña, Sixto Medina y Olegario Hernández participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Pancho en este duro momento.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Ana María y sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento de Margarita y acompañan con cariño a su hijo Panchón en el dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Marquesa Adriana Zurita de González (a), Constanza González de Barnetche, Andrés Alberto Barnetche, las pequeñas Tiziana, Antonella y Trinidad, profundamente conmovidos, acompañan en el dolor a Panchín por la desaparición física de su mamá, la muy querida tía Margarita, con la plena seguridad de que el Señor ya la ha recogido en su Gloria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Angelina Bossini, Aurora Ramos Taboada, Lucrecia Scrimini de Toscano, Hugo González, Rocio Romano, Santiago Bustos, y Juan Cruz Chávez acompañan a su querido hijo Víctor en este momento de profundo dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Los compañeros de la Secretaria Penal del Juzgado Federal: Ramón, Alejandra, Daniela, Carlos, Elena, Juan Claudio, Lili, Armando, Javier, Nazareno, Ernesto, Luis y Fito participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Panchin y ruegan oraciones en su memoria

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oscar, Daniel, Isidro, Carlos, Ricardo, Juan Pablo, José y Aldo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Pancho. Ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Eduardo Toscano, Lidia Catálfamo y respectivas flias., participan el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Victor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Adriana Montenegro, Roberto Carrizo y sus hijos, acompañan en el este difícil momento a su estimado amigo Víctor por el fallecimiento de su madre. Que el Señor le otorgue el descanso eterno y ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín y Pablo participan el fallecimiento de Margarita y envían sus saludos afectuosos para Víctor y familia, rogando a Dios por su descanso.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Oscar Ocampo y su esposa Beatriz Naufal participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Margarita, y acompañan en este tan difícil momento a su hijo Panchito.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus tíos Julio César Pratto, Susana Aliende, Silvio Hernán Pratto despiden con profundo dolor a nuestra querida y amada Andrea, acompañamos a Guillermo, Guillermito y Lara con cariño y rogamos resignación. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su tía y primos: Betty Aliende, Alejandra, Álvaro y Celeste; Lourdes y Luis participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amada y querida Andrea. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su tía Chicha, Alejandra Giménez acompañan con profundo dolor a Guillermo, Guillermito y Lara y demás fliares. y participan el fallecimiento de la muy querida Andrea, ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su tío Alberto Aliende y demás familiares, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a Guillermo, Guillermito, Lara y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su prima Silvia Aliende, su esposo Alejandro y sus hijos Maria Paula y Santiago, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Su prima Gabriela Aliende, Diego Gallardo y sus hijos Benjamín y Juan Diego, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su prima Marcela Aliende, su esposo Gabriela Simoni, su hija Morena, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comisión directiva, socios, allegados y colaboradores del Club Ciclista Olímpico, lamentan el fallecimiento de la esposa y mamá de Guillermo Aliende y Guillermo Aliende (h), Lara y elevan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Comisión directiva y jugadores del Club Red Star participan el fallecimiento de la esposa de Guilli. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ramona de Kempf, Silvina y Gustavo Kempf y familia; Pelusa y Mario Espeche y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El subsecretario, Ing. Juan Carlos Lencina y a directora de Educación de la Municipalidad de la Capital, Lic. Cecilia Marozzi, y personal del área participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tu estarás a mi lado". El personal de Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Municipalidad participan y acompañan en este difícil momento a la familia ante la pérdida física de Andrea se ruega una oración a su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus compañeras de Junta: Vero Solaiman, Mónica Gómez, Patricia Lugones, Patricia Sisac, Nelly Cabrera y Moni Salomón participan su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Señor, envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para su flia. compañeros del trabajo de su tía Valle: Silvia Palmisano, Claudia Luna, Carla González Mas, Beto Ybarra, Ariel Ortiz, Robin Mulki, Ana de Avellaneda, Pichón Eleán, Norma Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Amigas de María " Mecha": Huko, Tere y flia; Bacha y flia; Y Luisa y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este trance doloroso a sus hijos y familia.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su ex compañera y amiga del Colegio las Hermanas Francisanas: Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querida Andrea.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). La comisión directiva, entrenadores y jugadoras del Club Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra jugadora Lara Aliende y acompañamos a toda su familia en tan difícil trance. Elevan oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Amigos de su hijo Guilli de la escuela de Minibásquet del Club Independiente participan con profunda tristeza el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Juan 11.25 Jesús dijo " Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá. Amigas de su hija Lara: Marita Castillo Cardozo, Sofía Iglesias y Angélica Japaze participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria y consuelo para su familia.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Víctor y Mirta acompañan a toda su familia con inmenso dolor. Brille para Andrea la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Familia García ; Flia Cruellas del Club Belgrano. Acompañan a su Guillermo, sus hijos Guilli y Lara en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memorias.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Él que cree en mí no morira jamas". Andrea sos parte de mi vida, formaste a mi hija para recibir a Jesús sacramentado. Gracias bella persona, mujer luchadora, madre admirable, servidora de Dios. Te vamos a extrañar mi querida Andre. Lucrecia, Daniel Fiad y sus respectivas familias. Catalina y Mateo Roldán Fiad, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La honorable comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de Guillermo Aliende, quien fue jugador de nuestra entidad y entrenador de las formativas del Club, hacemos extensiva nuestras condolencias a sus hijos (Guillito y Lara), que nuestro Señor les dé fortaleza para seguir adelante y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La honorable comisión directiva de la A.A. Quimsa, Esc. de mini básquet, básquet formativas, plantel profesional, básquet femenino, cestobol, empleados de administración, utileros y ordenanzas, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Andrea González, quien fuera jugadora, entrenadora y encargada de las formativas de cestobol de nuestra institución, acompañan a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Comisión directiva , cuerpo técnico, jugadores y familias del club Normal Banda acompañan a Guillermo, Guillito y Lara en tan doloroso momento y ruegan a Dios cristiana resignación

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Graciela Ibáñez Vda. de Barragán, sus hijas: Gabriela Alejandra y Ana Verónica Barragán y sus respectivos hijos, Leandro y Bautista, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Andrea , que Dios les dé a sus hijos y su esposo cristiana resignación y fortaleza a toda su familia. Siempre en nuestros corazones!!! "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Daniela Giannoni Argañarás participan su fallecimiento que el dolor por la muerte de una persona tan querida encuentre en la oración cristiana, su resignación. Descansa en paz.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Querida amiga te recordaremos con cariño: Titina Pérez, Graciela Sarmiento, Dorita Llapur, Laura Ríos, Karina Cisterna, Mónica Salomón y Nelly Cabrera, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus fliares. y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El Grupo de oración " Fray José Castells" de la iglesia de San Francisco participa con profunda tristeza su fallecimiento. Nuestras oraciones de siempre serán para su descanso en la paz del Señor.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. José Reyes, Lucía Cristina y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Andrea, acompañan a Guille y toda la flia. en este duro trance. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Tomas Corona y familia lamentan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Germán y Eduardo Robato participan con dolor el fallecimiento de la Sra. de su amigo Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Los alumnos de la promoción 1987 de la Escuela Sarmiento participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su compañero Guillermo Aliende. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Pichy, Jorge, Myriam y Fredy Santillán Melián participan su fallecimiento y hacen llegar a las queridas familias Aliende - More y Aliende de Melián, su más profundo pesar. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristeza, sol sin lluvia pero si nos prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lagrimas y luz para el camino". Sus amigos Shalo Mussi, Sandra Demarchi, Joaquín e Irene Mussi y personal del "Bar doña Pancha" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Andreita: fuiste una gran luchadora de la vida... vivirás por siempre en nuestros corazones, hoy te despedimos con infinita tristeza: Silvana Fiad, su esposo Miguel Atía y su hija Candy Atía; acompañamos a su querida flia. que Dios les conceda cristiana resignación y brille para Andre la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Cuky y Enrique Boletta participan su partida a la Casa del Señor, y acompañan con afecto a su esposo Guillermo, a sus hijos Guillermito y Lara; a su madre política Guillermina y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. " Dios te recibió en sus brazos y gozas de su compañía". Sus amigos Myrna de Pérez Sánchez, Graciela, Santy y Ricardo Dell´Usso participan con profundo dolor su fallecimiento en estos difíciles momentos.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Participan de su fallecimiento Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk .Acompañan a su esposo Guillermo y a sus hijos Guillermito y Lara. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ya descansas al lado de nuestro Señor. Los seres de luz no se van de nuestro lado; siempre están en nuestro corazón y en nuestra mente ayudándonos a comprender que su luz nos acompaña. Que su bondad es eterna. Abrazamos con cariño a tu familia. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra, sus hijas: María, Sara y Valentina López Casanegra.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Manuel Manfredi, su esposa Norma Coronel; sus hijos Manuel, Hugo, Alicia y Daniel, hija política Elsa; sus nietos Valentina, Mauricio, Nacho y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento, nuestro más sentido pésame a su esposo, hijos y demás familiares.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Carlos Martínez y su hija Rosita participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Querida Andrea, el Señor hoy te recibe en sus brazos, descansa en paz." Samuel Corpus, su esposa Ilda y sus hijas Adriana, Myriam y Mariela y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La Escuela de Mini básquet de la Asociación Atlético Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a la familia Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Utileros de Quimsa: los melli Torres, Chicharra Tévez y Claudio Hass participan con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a la familia. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Que Dios le dé el descanso eterno a nuestra querida amiga y compañera Andrea y consuelo a sus fliares. Patricia Nazarchuc y Mariela Corpus participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Francisca de Munar, flia. Petros, acompañan a Guillermina y flia. en este difícil momento y ruegan oraciones para su eterno descanso

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Víctor, Leticia y sus hijos Milagros y Martín Giannoni participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Andrea y acompañan a su familia Guillermo, Guillermito y Lara en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Huracán I.S.DyR. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Andrea González y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. ¡Cuánto dolor! Andrea fuiste una gran luchadora de la vida, hay veces que pareciera estar escrito o dictado por el destino. Que en paz descanse. Roberto Eberlé y flia.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. San Benito te recibe en sus brazos querida amiga, siempre te recordaremos con esa sonrisa imborrable con la cual llegabas diariamente!!! Beatriz Guerrero, Mónica Salomón, Nélida Cabrera y Myriam Maldonado participan con profundo dolor de su fallecimiento, acompañan a sus familiares en este momento de pesar y ruegan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Tety Ledesma y Pichona Herrera participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Guillermo y a sus hijos Guillermito y Lara y demás fliares. en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Graciela Luna, Sara Serrano, Daniela Fulco, María Inés de De Souza y Pichona Herrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Nelson José De Souza, Elio Gonzalo De Souza y Agustín Alejandro De Souza participan su fallecimiento y acompañan a Guillermo y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su amiga Laura Chamut participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "El más profundo secreto que nuestros corazones guardan es la dicha de haberte conocido, de saber de tu don natural que hoy mismo se hace experiencia de vida eterna". En nuestros corazones siempre y por siempre, querida Andre. Tus amigas y compañeras de Max 30 de Defensores del Sud acompañan en este difícil momento a toda tu flia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El secretario de Seguridad David Marcelo Pato, participa con profundo dolor en su fallecimiento, y ruegan una oración por la paz de su alma.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La familia Pato, participa con profundo dolor en su fallecimiento, y ruegan una oración por la paz de su alma.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ex directivos, socios y simpatizantes del Club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, José Cordero, Valentín Yacaré Suárez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suárez, Arq. Ramón Nuñez, Arq. Arturo A. Mansilla, Ing. Rodolfo Ibáñez, Felipe Zavaleta, Tomás Gringo Corona, Silvio Orellano, Roberto Roldan, Manuel Luna, Carlos Tito Pérez, CPN. Guillermo Raed, Belizario Mochi y Viki Gianoni participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Orlando Nicolás Ávila participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este triste momento y ruega oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Álvaro Jiménez, Celeste y familia., acompañan en el dolor a su primo Guillermo Aliende y sus hijos Guilly y Lara y flia. González en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Alejandro Tarchini y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. con oraciones. Ruegan o por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Guillermo, Guillito y Larita, lamentamos mucho la triste noticia, seguro guardarán recuerdos maravillosos compartidos con ella que reconfortarán su alma y aliviarán el dolor; Gran Madre y Mujer que siempre ha dado lo mejor de ella para su familia. Ofrecemos todo nuestro apoyo y aprecio para acompañar a superar este duro momento. Nuestras condolencias sinceras y un cálido abrazo de parte de Lucas, Eugenia, David y Candelaria Tarchini.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Elsa Melián de Encalada, sus hijos con sus respectivas flias participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento a su esposo e hijos, a su madre Mecha, a su hermana Mónica y demás fliares y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Y nunca nos faltamos... Hasta pronto Flor. Por siempre amigas, Por Siempre Juntas. Las Palometas; Claudia, Adriana (melli) Paola, Pely, Waidy, Vane, Sonia, Naty y Euge, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Florcita, Bebe, Cuchurumina, Patricia, Andrea, Rambo la Susurradora... Las Palometas, te amamos y rogamos por tu descanso en paz.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Acompañamos en este momento a la familia y te despedimos con profundo dolor. Tus amigos Claudia, René, Sofia y Martina Rigourd. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Con profunda tristeza despedimos a una amiga que Siempre estuvo... Lito y Dorita Infante, ruegan por su eterno descanso en paz.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Amiga vivirás eternamente en nuestros corazones; Paola, Julio y familia, participan con tristeza tu partida. Que descanses en paz.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones...". Vanina, Juan y flia., participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Fiel Sierva de Dios, fuiste acogida en su brazos... Acompañamos tu partida a la Casa del Padre, con profundo dolor participan Vanesa Ruiz e hijos. Gracias Flor!

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Marcia Jerez de Bustos, Silvia y Carlos Bustos y flia., participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Mónica González. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ángel Antonio Trejo (Poroto) y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Cacho y Susana Banegas, Cristian y Patricia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La familia Costa Macías, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a toda su flia. Rogamos oraciones en su queridas memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sebastián Costa y Antonella Osini, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Guillermo que siempre lo crió como un hijo más. Además acompañamos a Lara, Guillermo, Leandro, Mony, Guillermina y Mecha. Siempre estará en nuestros corazones.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones" Carina Daverio y Ramiro Cerioni, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Árbitros de la Federación Santiagueña de Cestoball, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Federico Fabian Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Román, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Amigas y compañeras del gimnasio: Vicky Morellini de su esposa Adita participan con dolor de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Su amigos Tete, Pepe y Mariana Pappalardo participan con profundo dolor de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Zulma Suarez, Juan Terzano, sus hijos Silvina y Juan Carlos y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Su madre María, sus hermanos, Ariel, Verónica, Javier, Ivana, Alfredo, Arnaldo, Guadalupe, Álvaro, Belén y Jonathan, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Meleada Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus hijos: Dito, Maby y Sandra, sus nietos: Joaquín, Agustina, Lucas, Alonso, Florencia, Agustín, Constantino, Lautaro, Josefina, Frida y bisnietos part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su hija Sandra Josefina, tu yerno Walter y nietos Florencia, Conti y Josefina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz, elevando oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su hermano político Rafael, Maria Luisa, Rocío y Evangelina, acompañamos a Sandra y flia. por el fallecimiento de su Madre. Rogamos al Señor la reciba en su reino, resignación y paz para sus seres queridos.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Compañeros de su hija Mabel de la promoción 76 de la Escuela de Comercio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Dr. Antonino Stancampiano, su esposa Cont. Azucena Jorge, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Maby y flia. con oraciones.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El decano de la Facultad de Cs. Forestales, Dr. Juan Carlos Medina; la vicedecana, Dra. Amelia Nancy Gianuzzo, consejeros directivos, secretarios, personal docente, no docente y estudiantes, expresan sus condolencias a la Dra. Sandra Josefina Bravo y familia, por el fallecimiento de su señora madre, Lía Josefina Maldonado de Bravo. Se elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, no docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Dra. Sandra Josefina Bravo de la Facultad de Cs. Forestales de esta casa de altos estudios. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Quillo Roger y flia. acompañan con dolor a su querido amigo Dito y a toda la familia en este difícil momento.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Flia. Roger acompañan a sus hijos y demás familiares en la pérdida de quién fuese vecina y amiga de tantos años

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Nati Roger de Lasca y flia. acompañan con profundo dolor a su padrino Dito, ante tan irreparable pérdida.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Luis A. Ovejero y flia. participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero y amigo Aldo.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Vicky Moglia y flia., Ana Giménez y Norfol Ríos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su amiga Sandra Bravo. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Dios la reciba en su Reino". Ruly Zerda y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Compañeros del Partido Socialista de su hijo Aldo Bruno, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Juan Carlos Juarez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Yeny Abdala, Raúl Sialle y sus hijos, acompañan a Sandra y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Valeria, Yeny, Martin, Diego, Dante, Ana Carolina, Florencia, Cristina y Fernando, Abrazan a su compañera Sandra y flia. Ruegan por el descanso de Doña Josefina.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus compañeros de OGA Apelación: Lita Orieta, Norma, Belen, Johana, Pedro y Roberto, acompañan a nuestra amiga Mabi Bravo. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus compañeros de OGA Apelaciones; Dr. Romero, Dra. Generoso, Dr. Vittar, Dr. Olivera, Dra. Cárdenas de Lugones, Dr. Garcia y Dra. Molina, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Mabi Bravo en su dolor.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus compañeros de OGA Apelaciones; Lita, Roberto, Belen, Norma, Marisol, Pedro, Pablo, Johana, Sergio, Karina, Matias, Romina, Fabian, Maria José, Florencia, Walter y Pini, acompañan a su hija Mabel Bravo.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Teresa Muñoz, sus hijos Marcelo, Walter, Rafael y Silvia, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ana Maria Giménez, Norfel Ríos y Juana Moglia, acompañan a nuestra querida amiga Sandra y flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Familias Atias; Lucio y Achával participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. María Eugenia Navelino y Marcela Alejandra Alfaro acompañan en este doloroso momento a su amigo de la infancia y siempre: Álvaro Arce de la Garma, padre del corazón, el alma y la vida, así como a su madre, hijos y hermanos. Que en paz descanses en los brazos de la Virgen del Carmen.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Dr. Carlos Alfredo Jugo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan al amigo "Pato " Arce en estos momentos de pesar.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abattte y su hija Josefina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Enrique Ábalos y Tere Peralta, acompañan con profundo dolor a su sobrino Friky en este duro trance. Ruegan oraciones a su memoria.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Paola Ábalos y flia. acompañan con profundo dolor a su querido primo Friky, en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Edith Bonacina de Sabouret y familia acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor por la partida de Yeyé y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Ing. Mario Colqui y flia. (a), Lic. Sergio Colqui Lastra y flia. (a), Dr. Jorge Colqui Lastra y flia. (a) participan el fallecimiento de Yeye y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a sus hijos Horacio Fernando, Álvaro Manuel, Mariana Angélica, María del Carmen y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvia y Monchi en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Juan Carlos Azar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CASTILLO, RAMÓN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/18|. Seis meses, descansa en paz, Moncho. ¡Vivirás siempre entre nosotros! Tu familia: tu amada esposa Maga, tu hija Yeni, tus nietos Alan y Luján, invitan a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano, hoy a las 20 hs.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Amada madre, sabemos que nos iluminas con un manto de paz y amor para apaciguar el dolor de tu gran ausencia en nuestro hogar. Seguiremos tu ejempo y tu inmenso amor". Su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José en el Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Tu ausencia ha dejado un inmenso vacío y dolor, pero para los que te queremos no dejarás de existir jamás. Al cumplirse 9 días de tu partida al Reino Celestial, tu madre y hermanos Miguel y Mary invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José.

Agradecimientos

Recordatorios

CEMINO, ALFREDO DONATO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus hijos Rosana, Zulema y Gabriela. Hijo político Carlos Diaz. nieto y demás familiares. Sus restos serán cremados hoy. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

GARZÓN, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su esposa Marta Ruiz, sus hijos Mónica, Marcela, Tere, Esther, Walter, Ramón, Ana, h. pol. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Misericordia, casa de duelo San Ramón, Dpto. Banda SERVICIO ORG. AMPARO SRL. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Su esposa Margarita, su hijo Roberto, hija política Edith, nietos Abril y Joaquín, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, con motivo de cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL, CATALINA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/14|. Hoy hace 4 años de tu partida, mi ángel que eso sos para nosotros, nuestro ángel que se que nos cuidas y proteges cada día, desde que no estás mas con nosotros pero tu recuerdo y el amor inmenso que tenemos por vos nos acompañan día a día porque estas con nosotros en un recuerdo, en una palabra, en una imagen, en tus sonrisas siempre con nosotros mami Yola. Su hija Silvina, sus nietos Paula y Tomas, invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santiago Apóstol, a las 20 hs con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO DE VILLALBA, MAFALDA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/07|. Tu recuerdo sigue presente entre nosotros. Tu casa ya no es la misma sin tu presencia, se nota tanto tu ausencia...Te extrañamos en las reuniones familiares donde siempre nos pedias que estemos siempre unidos. Sos nuestro Ángel en el cielo que nos guías y proteges. Tu esposo Oscar, tus hijos Marisa, Mónica, Oscar y Guillermo, sus hijos políticos, nietos y bisnieta, invitan a la misa que se realizará el día jueves 12/07/18, a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 11 años de su partida al Reino Celestial. Ruegan una oración en su memoria.

TORRES, RAMÓN ALBERTO (Panca) (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hermana Loli, su cuñado Jorge, sus sobrinos Cristian, Adriana, Gustavo, Zulma, Carlos y Micaela, invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento que se realizara el día hoy a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes. La Banda.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Rusa González e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su incondicional amigo "El Gordo". Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 161 "Mi Pequeño Mundo" de Choya participa con profundo dolor e fallecimiento del hermano de la docente Karina Barrera. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. José, Roberto, Isabel, Marisa, Claudia, Ritín y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Karina Barrera. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Comisión directiva y afiliados de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Frías (UOEM), participan con profundo dolor el fallecimiento de su secretario gremial. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Rubén Yudi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación a sus familiares. Frías.

BARRERA, FERMÍN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Dr. Mirko Ledesma y familia participan con dolor el fallecimiento del amigo y compañero. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, DAMIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Walter Milanesio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

GODOY, DAMIÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Dr. José María Milanesio, esposa e hijo participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. "Que el Señor te reciba en su Reino y te dé la paz eterna". La comunidad educativa de la Escuela Nº 138 de Pampa Pozo "Guasayán" participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la directora del mismo, Sandra Herrera de Padilla. Choya.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. "Que brille par él la luz que no tiene fin". Prof. Alejandra Lazarte participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su colega y amiga Sandra y acompaña a la familia en este momento doloroso. Choya.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. La Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 138 de Pampa Pozo "Guasayán" participa con dolor el fallecimiento del hijo de la directora, Sandra Herrera de Padilla. Choya.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. La familia Tofanelli de Choya participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Sandra en este momento de dolor. Choya.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Jesús, Mariela y Gustavo Roldán acompañan en su dolor a la querida amiga Sandra Herrera. Choya.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|.Jesús Serrano y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familias Herrera, Santucho y Padilla ante esta irreparable pérdida. Choya.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del alumno de 2° año "A" de Educación Polimodal. Salmo 23: "El Señor es mi pastor, nada me falta, en prados de hierbas fresca me hace reposar, me conduce junto a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el camino justo, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque Tú estás conmigo. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la Casa del Señor por largos, largos días". Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

PADILLA, MARTÍN LAUTARO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. El Departamento de Ciencias Sociales de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador quiere despedir con mucho dolor a su alumno "Martín" elevar una oración en su memoria para que el Señor te reciba en su Reino y te dé la paz eterna. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. "Que la luz de tu ser nos acompañe a los que te queremos, acompañamos con profundo dolor a sus hijos y familiares, ante tan terrible pérdida. Estarás en nuestros recuerdos por siempre. Hasta pronto maravillosa mujer. Roxana, Niní, Gustavo, Karina, Pilar, Claudia, Alejandra y Jesús. Choya.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Dr. Cristian Castillo y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su profesora. Acompañan a su familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Sociedad Rural Zonal de Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Agrotécnica de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la docente de la Esc. Normal de Frías. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. "Descansa en paz en los brazos del Señor". Las docentes jubiladas: Lucy Córdoba y Marttha Hernández participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y a la comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento de la catedrática y vicerectora del nivel secundario. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón puede estar vació porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Tu recuerdo estará vivo en cada día en nuestros corazones, ahora descansa cerca de Dios.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Indira y Pedro Llorvandi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El Departamento de Ciencias Sociales de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador quiere despedir con mucho dolor a su querida "Vice" y recordarla siempre con su sonrisa de amor... Querida Dany que descanses en paz, te vamos a extrañar muchísimo.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor la anticipada partida de una colega de otra institución y ruegan al Altísimo una pronta resignación a su familia. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El I.E.S. Inmaculada Concepción Frías, participa con dolor la irreparable pérdida de la ex profesora de la institución. "Porque enseñaste con generosidad, porque inspiraste, motivaste y confiaste en cada uno. Siempre te recordaremos. Descansa en paz querida "profe".

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Comunidad Educativa del Instituto Superior "Teresa B. de Barbieri" acompañan con profundo dolor a su familia, ante tan irreparable pérdida. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. "Querida Daniela: estarás siempre en el corazón de tus colegas y alumnos. Fuiste una docente brillante y dedicada a tu profesión. Tu amor, tu alegría, sencillez, generocidad y entrega marcaron tu trayectoria". La Comunidad Educativa del ISPP N° 2 participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Directora Gral. de Nivel Superior y Analista Principal del Nivel Superior del Consejo Gral. del Educación, participan con dolor el fallecimiento de la colega docente y parte del equipo directivo Escuela Normal Sup. República del Ecuador, Ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El Equipo Directivo de los 4 Niveles de la Escuela Normal Sup. República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la colega integrante del equipo y catedrática de la casa. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El Dpto. de Comunicaciones del Nivel Secundario de la Escuela Normal Sup. República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora integrante del Equipo y catedrática de la casa, ruegan oraciones por su descanso eterno.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El Dpto. de Aplicación de Nivel Primario y su Comunidad Educativa de la Escuela Normal Sup. República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora integrante del Equipo y catedrática de la casa, ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes de la Escuela Normal Sup. República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora integrante del Equipo y catedrática de la casa, ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El Equipo Directivo y Docentes de Nivel Superior de la Escuela Normal Sup. República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora integrante del Equipo y catedrática de la casa, ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La Coordinación y Docentes del P.E.P. de Nivel Superior de la Escuela Normal Sup. República del Ecuador, participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora integrante del Equipo y catedrática de la casa, ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. La comunidad educativa del colegio Dr. Eliseo Fringes de Lavalle (Guasayán) participa con prtofundo dolor el fallecimiento de la colega y ex docente de la casas. Elevan oraciones y en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El Profesorado de Historia de la Esc. Normal Sup. Rep. del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimniento de su querida colega y recordarla siempre con sus sonrisa de amor, querida Dani que descanses en Paz, te vamos a extrañar muchísimo. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Ante tu partida inesperada nos queda el consuelo de tus flores cosechadas, de tu sincera sonrisa, de la calidez de tus manos, de la belleza y del amor con el que realizabas cada cosa. El Depsrtamento de Comunicación del Esc. Normal Superior "Rep. del Ecuador", despide con profundo dolor los restos de la querida compañera Vice Rectora, profesora y amiga Dany.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El equipo técnico del INTA AER Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Su compadre Ing. Marcelo Lazarte, su esposa Rosa María Palacio y sus hijos Esteban y Enzo Lazarte participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de tristeza a sus hijos y a Pablo. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El equipo de gestión y personal docente de la escuela Nº 201 República de Guatemala, participan con profundo dolor la partida de la querida profesora y acompañan en la oración a su familia. Que descanse en Paz. Frías.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. MG Libros participa con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amiga. levan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia. Frías.

SEQUEIRA, SERGIO PAUL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Sus padres Celso y Delicia, sus hermanos Lorena, Sabrina, Marcelo, Cristian, Gonzalo, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de Loreto cob. Caruso Cia Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

VERÓN, YSIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus hijos Viki, Celia, Estelblio, Dante, Flavia, Nancy, Benildo, Brigido, hijos políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 horas cementerio de Sta. Cruz Norte dto. Alberdi el cortejo partirá de Huachana SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARANDA, HUGO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/17|. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Gracias por tus enseñanzas, hoy nos ayudan a enfrentar a la vida. Te extrañamos, nos consuela saber que descansas con Dios al lado de tu amada "Sarita", juntos son la luz que guía nuestro camino sus hijos Liji Chuna Huguito Liliana Guillermo, nietos Ebert Arturo Valentín Cristian invitan a la misa el día domingo 16 a las 19:30 en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

CEREZO, PEDRO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/15|. "Aunque las lágrimas bañen nuestros rostros al recordar tu partida, tu recuerdo, tu amor, tu sonrisa alegran nuestros corazones donde vives para siempre, esperando nuestro rencuentro en la casa del Padre". Tu esposa "Coca", tus hijos Ana, Daniel y Claudio y sus respectivas flias, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción para rogar por su descanso en paz, al cumplirse tres años de su partida al Reino Celestial. Frías.

PAZ DE MAROTTA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/68|. ''No te olvidaremos nunca'' te recordamos siempre con mucho cariño. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares lo recuerdan al cumplirse 50º aniversario de su partida al Reino Celestial. Rogando oraciones en su querida memoria y por el eterno descanso de su alma.