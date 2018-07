Blussete Trío dará un recital mañana

12/07/2018 -

Como parte de los festejos de la ciudad, Blussete Trío se presentará mañana en la iglesia San Francisco a partir de las 21.

El trío de jazz formado hace más de 6 años participó recientemente en el festival internacional de jazz en Tucumán.

Hoy lo conforman Mariano Statello, Carlos Sandoval (bajo), Martín Alcorta (batería) y en esta oportunidad se presentará con la joven cantante invitada María Luján Santillán.

La presentación incluirá un homenaje a la música negra, con clásicos del soul y blues como i put a spell on you, a natural woman ,summertime, hit the road, Jack de compositore e intérpretes del género como Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie, entre otros, sumando artistas contemporáneos como Alicia keys.