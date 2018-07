12/07/2018 -

Entre las opciones que se barajan para suceder a Jorge Sampaoli, en el caso de que el entrenador casildense no continúe al frente del seleccionado nacional, aparece el nombre de Marcelo Gallardo.





El DT de River Plate, por su perfil y los logros conseguidos con el "Millonario", seduce a la dirigencia de la AFA.

A Rodolfo D’Onofrio, presidente del "Millonario", le consultaron por su postura llegado el caso de que la AFA pretenda contar con el "Muñeco" para la Albiceleste. Y el directivo no puso palos en la rueda, pero dejó en claro que tendrán que hablar con el propio entrenador.





"Que hablen con Gallardo. Es el único que lo puede decidir. River no es el dueño de Gallardo. River no puede oponerse a una decisión que tome su técnico. No tiene cláusula de salida ni multa. Es un pacto de caballeros de trabajo por cuatro años pero si considera la Selección u otro lugar en el mundo, River no puede tener a alguien que no puede seguir trabajando. River no es el dueño. Tiene un contrato. No tiene multa. Es un pacto entre las partes. Si quieren a Gallardo o al que sea, tienen que conversar con él. A nosotros, gracias por avisar o informarme, pero hablen con él", sostuvo el titular de la entidad de Núñez.





En diálogo con Fox Sports, D’Onofrio agregó: "Gallardo está feliz con el proyecto. El día que él vaya a un lugar que no sea éste, es porque cree que hay una organización, una estructura, un proyecto y liderazgo. Y transparencia. Un montón de cosas. Si eso lo encuentra y no quiere estar más en River, ira a otro lado. Hoy está contentísimo donde está. Lo conozco".