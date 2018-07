Dutari: "La idea es hacer un buen papel este año y pelear arriba"

12/07/2018 -

Franciso Dutari es uno de los refuerzos que incorporó Central Córdoba con la intención de ser protagonista en su regreso a la B Nacional.

"Estoy muy contento y feliz por estar en un nuevo club, me recibieron muy bien", comentó el defensor que llegó desde Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Sobre las cuestiones que lo sedujeron para llegar al Ferro, reveló: "El proyecto de la nueva dirigencia, el técnico me llamó, me dijo que estaba armando un nuevo grupo y que habían mantenido la base del torneo pasado. Eso me sedujo porque se apunta a cosas importantes, la idea es hacer un buen papel este año y pelear arriba".

Dutari ya lleva entrenando una semana junto a sus compañeros. Y la exigencia es fuerte. "Estamos haciendo doble turno, pero con muchas ganas porque sabemos que esta parte es importante", apuntó. Por último el cordobés contó sus características: "Soy un jugador de mucha entrega. Mi mayor virtud es el sacrificio, no soy vistoso, pero entrego todo y de esa forma logré andar bien en todos los clubes que pasé".