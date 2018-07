De los 5 celulares más vendidos en Santiago solo 1 cuesta menos de $5.000

12/07/2018 -

Entre los 5 modelos de celulares smartphones más vendidos en Santiago solo 1 de ellos tiene un costo inferior a los $4 mil mientras que el resto, la mayoría tiene un valor que supera los $5.000 y aumentaron en poco más de un mes y medio, entre un 10 y un 116%.

Desde mediados de mayo hasta esta semana, los celulares más vendidos como el Samsung J2 Prime, el J1 Ace, el J7 Prime, el Mogo G5 y el Samsung J5, aumentaron sus precios entre $600 a $7.000. Solo uno de ellos, el más barato de la línea Samsung, el J1 Ace tuvo una baja en su precio de $200 según las paginas oficiales de las empresas de telefonía que venden estos aparatos. De esta forma el J1 tiene un costo de $3.100 cuando antes valía $3.400. Sin embargo, todo el resto tuvo una suba importante en sus precios.

El J2 de Samsung pasó de $4.299 a $5.499, unos $1.200 más equivalente a un 27% de aumento. El J7 Prime subió de $7.199 a $9.499, unos $2.300 más equivalentes a un 31% de suba. El J5 de la misma marca, aumentó de $5.700 a $6.299, unos $600 equivalentes a un 10%. El que más incremento tuvo fue el Moto G5 de Motorola.

Su precio en mayo era de $6.000 pero en julio, su valor expresado por las distintas telefónicas para la venta on line, es de $13.000. Unos $7.000 más, equivalentes a un 116%. En tanto, en el resto de las marcas, los celulares smartphones más económicos tienen valores desde $4.100. Otras marcas Es el caso de Huawei con su modelo Y5 Lite que es uno de los celulares más baratos. En el caso de Motorola no tiene prácticamente ningún modelo por debajo de los $4.700.

El único modelo disponible para venta on line en todo el país es el Moto C Plus - Negro a $4.699. El modelo que le sigue en precio como el moto E4 Plus está sin stock y su costo es de $7.500. Luego del modelo más económico de Motorola, le sigue el LG K8 desde $5.500 y el Samsung J2 Prime a igual precio. En el caso de Motorola no tiene prácticamente ningún modelo por debajo de los $4.700. El único modelo disponible para venta on line en todo el país es el Moto C Plus - Negro a $4.699.