12/07/2018 -

Pese a estar "triste" por la derrota tras casi cinco horas, el tandilense Juan Martín Del Potro elogió al español Rafal Nadal, que según él "jugó como el número uno que es" para avanzar a la semifinal de Wimbledon.

"En este momento me siento triste. Han sido casi cinco horas de jugar a este nivel contra el número uno. Perder no ha sido bueno, pero quizás, cuando mañana o pasado vea el partido de nuevo me alegraré por mi nivel. Rafa jugó como el número uno que es", dijo Del Potro.

Fue una batalla que bien pudo haber ganado, pero Nadal se impuso en la batalla mental que fue el quinto set: "Contra Rafa cada momento del partido es difícil. Los dos primeros sets fueron parejos. Tuve varias oportunidades para romper en el quinto set, pero fallé varias derechas. A veces me tocaba ir ganando a mí, otras a él, pero yo no sentí la diferencia en el marcador", cerró el tandilense.