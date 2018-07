"Siempre tiró para adelante, la vamos a extrañar"

12/07/2018 -

La actual presidenta de la Federación Santiagueña de Cestobol, Nancy Juárez, fue muy amiga de Andrea González y ayer, en diálogo con EL LIBERAL, la recordó como una persona con energías positivas.

"‘Fue una amiga del cestobol, jugamos desde chicas. Nos conocemos de toda la vida. Cuando volví a Santiago me reencontré con ella en Defensores. Me tocó ser elegida presidenta y ella me acompañó como tesorera. Luego, por su enfermedad, no me pudo acompañar. Hizo comentarios en las transmisiones por streaming. Dio consejos a los jóvenes y tirando para adelante. Siempre con una sonrisa. Lo mejor que nos deja es que uno debe seguir luchando a pesar de todo. Nos sentimos muy apenados. Estamos presentes. La queremos. El cestobol la va a extrañar muchísimo".